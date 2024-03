AB lance deux fonds pour l’ex-équipe actions croissance d’AllianzGI

AllianceBernstein vient de lancer deux fonds pour l’ancienne équipe actions croissance d’Allianz Global Investors qui l’a rejoint début 2024. Cette équipe est dirigée par Thorsten Winkelmann et se compose de Robert Hofmann, Marcus Morris-Eyton, Darina Valkova et Nicolas Gonçalves.

Ces deux fonds, AB European Growth Portfolio et AB Global Growth Portfolio, seront investis dans des actions de sociétés de haute qualité en croissance structurelle sur le long terme. Le premier a un univers européen et le second, mondial.

La philosophie et le processus de gestion de l'équipe seront identiques pour les deux fonds, qui seront par ailleurs classés article 8. L’approche s’appuie sur une analyse fondamentale bottom-up se voulant disciplinée qui met l’accent sur la compréhension des modèles d’entreprise et des moteurs de croissance. Les fonds investiront dans des entreprises présentant des avantages concurrentiels durables et clairs, un pouvoir de fixation des prix (pricing power) et des barrières à l’entrée élevées. Le processus se déroule en trois étapes : génération d’idées, due diligence fondamentale et conception du portefeuille. L'équipe cherche à investir dans une optique à long terme (5 à 10 ans).

Laurence Marchal