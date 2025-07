AB InBev: volumes en berne et grosse sanction boursière information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 09:52









(Zonebourse.com) - Le brasseur Anheuser-Busch InBev a publié des résultats financiers globalement conformes aux attentes pour le deuxième trimestre 2025, mais la réaction du marché a été sévère : le titre chutait de plus de 8% dès les premiers échanges.



Si l'EBITDA progresse de 6,5% en organique à 5,3 milliards de dollars et que le bénéfice par action sous-jacent ressort à 0,98 dollar, légèrement au-dessus du consensus, les investisseurs ont été refroidis par la baisse des volumes et l'absence d'annonce d'un nouveau programme de rachat d'actions.



Les volumes totaux ont en effet reculé de 1,9% sur le trimestre, avec une contraction marquée au Brésil (-6,5%) et en Chine (-7,4%), deux marchés clés pour le groupe. Cette tendance, pourtant anticipée par certains analystes comme Jefferies, a ravivé les craintes sur la capacité d'AB InBev à soutenir sa croissance organique dans un contexte de demande atone.



Le chiffre d'affaires ressort en léger retrait en données publiées, à 15 milliards de dollars, pénalisé par les effets de change, et reste inférieur aux attentes du marché.



Jefferies souligne que, malgré la régularité de l'exécution, puisque le groupe affiche son quinzième trimestre consécutif dans sa fourchette cible de 4 à 8% de croissance organique de l'EBITDA, le manque de catalyseurs immédiats, comme un programme de retour aux actionnaires, pèse sur la perception des investisseurs. Dans un contexte où d'autres acteurs du secteur, comme Heineken, ont tenu un discours plus prudent sur l'Amérique latine, le marché semble désormais exiger davantage qu'une simple exécution solide pour maintenir sa confiance.



'Nous anticipons une réaction négative du marché, motivée par les craintes que la pression sur les volumes persiste et finisse par contraindre la société à réduire ses prix', soulignait avant l'ouverture dans une note à ses clients Filippo Ercole Piva, analyste chez AlphaValue.







