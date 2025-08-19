AB InBev: un investissement de 15 millions de dollars à St. Louis information fournie par Cercle Finance • 19/08/2025 à 16:12









Anheuser-Busch, la filiale américaine d'AB InBev, a annoncé mardi avoir réalisé un nouvel investissement de 15 millions de dollars dans sa brasserie phare de St. Louis, son berceau historique aux Etats-Unis.



Le plan prévoit notamment des financements destinés à renforcer les infrastructures logistiques, afin de permettre l'acheminement de davantage d'ingrédients vers le site et d'accroître la distribution de ses bières.



Cet engagement s'inscrit dans le cadre du programme d'investissement de 300 millions de dollars prévu en 2025, ayant déjà bénéficié ces derniers mois aux sites de Baldwinsville (New York), Houston (Texas), Columbus (Ohio), Ft. Collins (Colorado) et Williamsburg (Virginie).



Le producteur des bières Michelob Ultra, Busch Light, Budweiser et Bud Light rappelle par ailleurs que son site de St. Louis abrite un centre d'excellence technique ouvert en 2022, qui propose plus de 35 formations et a déjà formé plus de 2.000 salariés à travers le pays, lui aussi appelé à bénéficier de l'enveloppe allouée à la brasserie.





