 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 982,01
+1,24%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

AB InBev: un investissement de 15 millions de dollars à St. Louis
information fournie par Cercle Finance 19/08/2025 à 16:12

(Zonebourse.com) -
Anheuser-Busch, la filiale américaine d'AB InBev, a annoncé mardi avoir réalisé un nouvel investissement de 15 millions de dollars dans sa brasserie phare de St. Louis, son berceau historique aux Etats-Unis.

Le plan prévoit notamment des financements destinés à renforcer les infrastructures logistiques, afin de permettre l'acheminement de davantage d'ingrédients vers le site et d'accroître la distribution de ses bières.

Cet engagement s'inscrit dans le cadre du programme d'investissement de 300 millions de dollars prévu en 2025, ayant déjà bénéficié ces derniers mois aux sites de Baldwinsville (New York), Houston (Texas), Columbus (Ohio), Ft. Collins (Colorado) et Williamsburg (Virginie).

Le producteur des bières Michelob Ultra, Busch Light, Budweiser et Bud Light rappelle par ailleurs que son site de St. Louis abrite un centre d'excellence technique ouvert en 2022, qui propose plus de 35 formations et a déjà formé plus de 2.000 salariés à travers le pays, lui aussi appelé à bénéficier de l'enveloppe allouée à la brasserie.

Valeurs associées

AB INBEV
53,3000 EUR Euronext Bruxelles +0,34%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank