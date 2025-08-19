AB InBev: un investissement de 15 millions de dollars à St. Louis
information fournie par Cercle Finance 19/08/2025 à 16:12
Anheuser-Busch, la filiale américaine d'AB InBev, a annoncé mardi avoir réalisé un nouvel investissement de 15 millions de dollars dans sa brasserie phare de St. Louis, son berceau historique aux Etats-Unis.
Le plan prévoit notamment des financements destinés à renforcer les infrastructures logistiques, afin de permettre l'acheminement de davantage d'ingrédients vers le site et d'accroître la distribution de ses bières.
Cet engagement s'inscrit dans le cadre du programme d'investissement de 300 millions de dollars prévu en 2025, ayant déjà bénéficié ces derniers mois aux sites de Baldwinsville (New York), Houston (Texas), Columbus (Ohio), Ft. Collins (Colorado) et Williamsburg (Virginie).
Le producteur des bières Michelob Ultra, Busch Light, Budweiser et Bud Light rappelle par ailleurs que son site de St. Louis abrite un centre d'excellence technique ouvert en 2022, qui propose plus de 35 formations et a déjà formé plus de 2.000 salariés à travers le pays, lui aussi appelé à bénéficier de l'enveloppe allouée à la brasserie.
Valeurs associées
|53,3000 EUR
|Euronext Bruxelles
|+0,34%
A lire aussi
-
Malgré la fin de la vague de chaleur extrême qui attisait depuis 16 jours les gigantesques feux de forêt qui ravagent l'ouest de l'Espagne, le Premier ministre Pedro Sánchez a prévenu mardi qu'il restait "des heures difficiles" à traverser dans la lutte contre ... Lire la suite
-
Israël continue d'exiger la libération de "tous les otages" retenus à Gaza, a indiqué mardi à l'AFP une source gouvernementale, après une nouvelle proposition des médiateurs sur une trêve dans le territoire palestinien prévoyant le retour en deux étapes de ces ... Lire la suite
-
La Bourse de New York évolue sans direction claire mardi, se montrant indécise à l'approche de la réunion des banquiers centraux de Jackson Hole en fin de semaine qui pourrait donner une nouvelle indication sur la politique monétaire poursuivie par la Réserve fédérale ... Lire la suite
-
Air Canada et le syndicat du personnel de bord sont parvenus mardi à s'entendre, après une nuit de négociations, pour mettre fin à la grève qui paralysait depuis samedi la première compagnie aérienne du pays, même si le retour à la normale n'est pas prévu avant ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer