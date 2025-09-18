AB InBev: UBS ajuste son objectif de cours
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 10:41
'Nous réduisons nos attentes en matière de volume pour le troisième trimestre en raison de tendances plus faibles en Amérique latine' indique UBS dans son étude du jour.
Rappelons que les volumes totaux ont reculé de 1,9% sur le deuxième trimestre, avec une contraction marquée au Brésil (-6,5%) et en Chine (-7,4%), deux marchés clés pour le groupe.
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 18/09/2025 à 10:41:00.
