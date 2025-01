AB InBev: des projets dans les boissons énergisantes aux USA information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 14:26









(CercleFinance.com) - Anheuser-Busch, la filiale américaine d'AB InBev, a annoncé jeudi qu'elle allait collaborer avec la marque américaine de nutrition sportive 1st Phorm afin de créer une nouvelle gamme de nouvelles boissons énergisantes, un marché aujourd'hui en pleine croissance.



Le premier produit issu de leur partenariat, qui devrait arriver sur le marché d'ici à cet été, sera commercialisé à travers l'important réseau de grossistes sur lequel Anheuser-Busch s'appuie aux Etats-Unis.



Les deux groupes précisent avoir l'intention d'associer à leur projet l'homme d'affaires américain Dana White, actuel président de l'UFC, la plus grande ligue mondiale d'arts martiaux mixtes (MMA).





