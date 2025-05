AB InBev: consensus battu grâce à l'Amérique du Sid information fournie par Cercle Finance • 08/05/2025 à 12:31









(CercleFinance.com) - Anheuser-Bush InBev a fait mieux que prévu au premier trimestre, grâce à la progression de ses ventes en Amérique du Sud, seule région à avoir progressé en termes de volumes.



Dans un communiqué diffusé dans la matinée, le premier brasseur mondial évoque un 'solide début d'année' avec une hausse de son résultat d'exploitation (Ebitda) ressortie dans le haut de ses perspectives



Sur les trois premiers mois de 2025, son Ebitda normalisé a augmenté de 7,9% à plus de 4,85 milliards de dollars, avec un accroissement de la marge de 2,2 points de base à 35,6%.



A titre de comparaison, le consensus anticipait un résultat de 4,81 milliards pour une marge de 34,8%.



Si les volumes ont reculé de 2,2% sur le trimestre, l'Amérique du Sud s'est distinguée avec une croissance interne de 1,3%.



Pour 2025, AB InBev a confirmé prévoir une hausse de son Ebitda conforme à ses perspectives à moyen terme, c'est-à-dire comprises entre 4% et 8%.



Suite à cette publication, l'action signait la plus forte progression de l'indice BEL 20 de la Bourse de Bruxelles, avec des gains de plus de 3%.



'Nous pensons qu'AB InBev peut encore mieux faire d'un point de vue opérationnel compte tenu de sa position dominante sur le marché', commentent ce matin les analystes de RBC.



Le portefeuille d'AB InBev comprend plus de 500 marques de bières dont Budweiser, Corona, Stella Artois, Michelob Ultra, Beck's, Hoegaarden et Leffe.





