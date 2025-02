AB InBev: consensus battu avec les gains de parts de marché information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 11:01









(CercleFinance.com) - AB InBev a fait mieux que prévu au quatrième trimestre, grâce à des gains de parts de marché notamment aux Etats-Unis où sa marque Michelob Ultra a tiré la croissance.



Le chiffre d'affaires du propriétaire des marques Budweiser, Stella Artois et Corona a augmenté de 3,4% à 14,8 milliards de dollars sur les trois derniers mois de l'exercice, alors que le consensus visait 14,2 milliards.



Son excédent brut d'exploitation (Ebitda) normalisé a augmenté de 10,1% à 5,2 milliards de dollars, dépassant là encore les estimations moyennes du marché, qui ressortaient à cinq milliards.



'Nous avons réalisé une croissance de l'Ebitda dans la fourchette haute de nos perspectives', s'est félicité Michel Doukeris, son directeur général.



La marge brute a augmenté de plus de 1,5 point de pourcentage, passant de 53,9% à 55,2%



Dans un communiqué, AB InBev souligne qu'aux Etats-Unis, Michelob Ultra a été la marque qui a remporté le plus de parts de marché dans tout le secteur au second semestre.



Le brasseur met également en évidence la bonne dynamique commerciale de Busch Light, qui a elle aussi vu ses parts de marché augmenter en termes de volume dans le secteur.



Au Brésil, Budweiser a été la marque qui a remporté le plus de parts de marché dans le secteur, enregistrant une hausse des volumes de près de 50%.



S'agissant de ses perspectives, le groupe a déclaré viser pour 2025 une hausse de son Ebitda conforme à ses perspectives à moyen terme, soit entre 4% et 8%.



Suite à cette publication, l'action AB InBev grimpait de presque 7% mercredi matin, signant l'une des meilleurs performances de l'indice STOXX Europe 600.





