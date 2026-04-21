AB Foods va séparer Primark de ses activités alimentaires

Associated British Foods

ABF.L a annoncé mardi avoir décidé de séparer sa chaîne de mode Primark de ses activités alimentaires à la suite d'un réexamen de la structure du groupe.

Les actionnaires d'AB Foods détiendront des actions dans les deux entités cotées après scission, a indiqué le groupe britannique.

Outre Primark, qui exploite 486 magasins sur 19 marchés et contribue à plus de la moitié des bénéfices du groupe, AB Foods détient des marques alimentaires telles qu'Ovaltine, Ryvita et Twinings, ainsi que d'importantes activités dans les secteurs du sucre, de l'agriculture et des ingrédients.

Le titre du groupe a chuté de 14% au cours de l'année dernière, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 13,3 milliards de livres sterling (15,28 milliards d'euros).

La plupart des estimations de la valeur des différentes composantes d'AB Foods réalisées par les analystes montrent que Primark se négocierait avec une décote significative par rapport à ses concurrents.

Le réexamen de la structure d'AB Foods, lancé l'année dernière dans le but de maximiser la valeur à long terme, a été menée en consultation avec son principal actionnaire, Wittington Investments, qui s'est engagée à conserver une participation majoritaire dans les deux entreprises scindées.

Selon AB Foods, les marchés financiers comprendraient et apprécieraient mieux les activités alimentaires si Primark était une entreprise cotée indépendante. Le groupe estime que sa chaîne de mode peut désormais voler de ses propres ailes.

(Rédigé par James Davey; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)