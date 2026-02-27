Aardvark interrompt un essai de phase finale portant sur un traitement pour une maladie rare

(Ajout de détails sur l'essai tout au long du document)

Aardvark Therapeutics AARD.O interrompt volontairement l'essai de phase finale de son traitement expérimental pour un type de maladie génétique rare après avoir constaté des effets secondaires liés au cœur chez des volontaires sains, a déclaré la société vendredi.

La société a déclaré qu'elle avait décidé d'interrompre l'étude de phase finale "par excès de prudence" après avoir constaté des effets secondaires liés au cœur lors de la surveillance de la sécurité d'une étude sur des volontaires sains chez des patients recevant des doses plus élevées que prévu du traitement.

Aardvark testait ARD-101 comme traitement potentiel de l'hyperphagie, ou sensation de faim intense et persistante, chez les patients atteints d'une maladie génétique rare appelée syndrome de Prader-Willi.

La société a déclaré qu'elle procède à un examen complet des données afin de déterminer les prochaines étapes.

"Nous sommes déterminés à faire avancer le programme clinique ARD-101 et nous évaluons les doses thérapeutiques optimales pour soutenir ses progrès", a déclaré Tien Lee, directeur général de la société, dans un communiqué.

ARD-101 est conçu pour libérer plusieurs hormones peptidiques intestinales, y compris le GLP-1, pour gérer la faim. Il a été démontré que l'ARD-101 réduit la faim lorsqu'il est utilisé en combinaison avec les thérapies GLP-1 actuellement disponibles, a déclaré la société.

Actuellement, il n' existe qu'un seul traitement approuvé par la FDA ( ) pour l'hyperphagie, une pilule orale à prise unique quotidienne appelée Vykat XR par Soleno Therapeutics SLNO.O .

L'année dernière, Acadia Pharmaceuticals ACAD.O a déclaré qu'elle allait interrompre le développement de sa thérapie intranasale pour traiter le syndrome de Prader-Willi après qu'elle n'ait pas montré de bénéfice chez les patients lors d'un essai en phase finale.