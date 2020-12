Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client A Tokyo, le Nikkei finit en baisse de 0,22% Reuters • 04/12/2020 à 07:51









A TOKYO, LE NIKKEI FINIT EN BAISSE (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse de 0,22% vendredi, s'éloignant d'un plus haut de plus de 29 ans, alors que le sentiment de risque s'est dégradé suite à l'annonce par le fabricant américain de médicaments Pfizer Inc qu'il ne pourra livrer que la moitié des doses de vaccin prévues cette année. L'indice Nikkei a perdu 0,22% à 26.751,24 points et l'indice Topix, plus large, a fini sur un gain symbolique de 0,04% à 1.775,93 points. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées PFIZER NYSE -1.73%