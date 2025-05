À surveiller dans la semaine à venir et le lundi 5 mai

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

2 mai - LUNDI Ford Motor Co devrait annoncer une baisse de ses ventes et de ses bénéfices lors de la publication de ses résultats du premier trimestre.

Sur le front économique américain, le PMI non manufacturier de l'Institute for Supply Management pour le mois d'avril devrait s'établir à 50,2, en légère baisse par rapport aux 50,8 du mois de mars. Les indices PMI des services et PMI composite de S&P Global pour avril seront également publiés.

Mattel devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre en raison d'une faible demande pour ses jouets Barbie et ses jeux numériques, dans un contexte économique incertain marqué par des tarifs douaniers chaotiques. Les investisseurs seront attentifs à tout changement concernant l'impact des tarifs douaniers chinois et le ralentissement de la demande dans l'industrie du jouet. Les commentaires sur les stratégies de la chaîne d'approvisionnement et les augmentations de prix seront également au centre de l'attention.

Tyson Foods devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre grâce à la demande de poulet et de bœuf. Les investisseurs rechercheront des commentaires sur les prévisions, sur les tarifs douaniers de Trump affectant le commerce ou la politique d'immigration affectant la main-d'œuvre, l'approvisionnement en bétail et les mesures de réduction des coûts.

L'entreprise pétrolière et gazière Diamondback Energy devrait annoncer une hausse de ses bénéfices au premier trimestre, grâce à l'augmentation des prix du gaz naturel. Les investisseurs et les analystes seront attentifs aux commentaires sur les tarifs douaniers et aux prévisions de croissance pour l'ensemble de l'année.

Cummins devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice lors de la publication de ses résultats pour le premier trimestre. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires relatifs aux tarifs douaniers.

Palantir Technologies devrait annoncer une hausse de 36 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre, les investisseurs se concentrant sur les tentatives de diversification de l'entreprise d'analyse de données au-delà de son activité gouvernementale principale.

Air Lease Corp devrait annoncer des revenus trimestriels plus élevés au premier trimestre grâce à une forte demande de voyages au cours des trois premiers mois de l'année. Le loueur devrait répondre à des questions sur le départ à la retraite de son président exécutif Steven Udvar-Hazy et sur le différend commercial entre les États-Unis et la France, qui a pesé sur la demande de voyages.

L'assureur spécialisé Aspen Insurance s'apprête à entrer à nouveau en bourse aux États-Unis après plus de six ans. Wall Street surveillera de près les débuts de l'entreprise afin d'évaluer l'appétit des investisseurs pour les nouvelles actions dans un contexte de turbulences liées aux tarifs douaniers.

Les données sur l'inflation IPC-Fipe du Brésil pour le mois d'avril devraient être publiées.

LE RESTE DE LA SEMAINE Le calendrier économique américain de la semaine prochaine est relativement calme, mais il comporte des mises à jour importantes telles que la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt et les données sur la balance commerciale internationale pour le mois de mars. Le Comité des marchés ouverts de la Réserve fédérale (FOMC) entame sa réunion de deux jours mardi, et s'attend à ce que le taux cible des fonds fédéraux reste à 4,25-4,5 %. Les marchés surveilleront de près la déclaration de la Fed pour tout indice sur les changements de taux à venir. En outre, le président de la Fed, Jerome Powell, tiendra une conférence de presse mercredi pour discuter des résultats. Jeudi, un rapport du département du travail devrait montrer que les demandes initiales d'allocations chômage ont probablement diminué de 10 000 à 231 000 pour la semaine se terminant le 3 mai. Par ailleurs, les données relatives à la balance commerciale internationale pour le mois de mars devraient être publiées mardi, le déficit commercial se creusant probablement pour atteindre 136,9 milliards de dollars en mars, contre 122,7 milliards de dollars en février.

Une série d'intervenants de la Fed sont prévus pour participer à divers événements vendredi. Pour commencer, le président de la Banque fédérale de réserve de New York, John Williams, devrait s'exprimer devant la Conférence économique de Reykjavik, organisée par la Banque centrale d'Islande et le Centre pour la macroéconomie internationale de l'Université de Northwestern. En outre, M. Williams participera également, par le biais d'une vidéo préenregistrée, à la conférence Hoover sur la politique monétaire, en Californie, sur le thème "Les règles de Taylor dans la politique monétaire". Lors de cette même conférence, Beth Hammack, présidente de la Fed de Cleveland, et Alberto Musalem, président de la Banque fédérale de réserve de Saint-Louis, participeront à une table ronde sur la politique monétaire. Enfin, Austan Goolsbee, président de la Banque fédérale de réserve de Chicago, prononcera un discours de bienvenue et d'ouverture avant la conférence "Fed Listens: Perspectives from the Midwest" à Chicago.

Uber devrait annoncer mercredi une hausse de 15 % de son chiffre d'affaires trimestriel, la plus faible depuis plus d'un an. Les analystes s'attendent à ce que l'entreprise fournisse des indications supplémentaires sur la manière dont elle envisage de faire face à une économie incertaine et de colorer la demande pour les services de covoiturage et de livraison. Par ailleurs, Lyft devrait présenter ses résultats du premier trimestre jeudi. Les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires de Lyft augmente de 15 %, soit la croissance la plus faible depuis plus d'un an. Wall Street attend des détails sur la manière dont l'entreprise prévoit de naviguer dans une économie incertaine et dans l'élan croissant du secteur des robots-axis.

AMD devrait annoncer une hausse de 30 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre mardi, les investisseurs se concentrant sur les indications de la demande pour ses puces d'intelligence artificielle et sur les ventes de ses principales unités centrales pour PC et serveurs, dans un contexte de tensions commerciales généralisées.

Marriott devrait publier ses résultats du premier trimestre mardi avant l'ouverture des marchés. Les investisseurs et les analystes surveilleront de près les commentaires sur la demande de voyages et le prix des chambres par nuit aux États-Unis, dans un contexte d'incertitude économique et de faible sentiment des consommateurs. Ils seront également intéressés par les commentaires concernant le recul de la fréquentation des États-Unis par les touristes canadiens, mexicains et européens.

ConocoPhillips publiera ses résultats du premier trimestre jeudi avant l'ouverture des marchés. Les investisseurs se concentreront probablement sur les mises à jour concernant la restructuration prévue, ainsi que sur l'impact des tarifs douaniers et de la faiblesse des prix des matières premières sur la production et la rentabilité. Séparément, Suncor Energy publiera ses résultats trimestriels mardi après la clôture des marchés, où les investisseurs se concentreront sur tout commentaire concernant le gouvernement canadien nouvellement élu et ses politiques, ainsi que sur les tarifs douaniers.

Rivian devrait publier ses résultats du premier trimestre mardi. Les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars, soit une baisse d'environ 17 % par rapport à l'année précédente, en raison d'une faible demande, due en partie à l'impact des incendies à Los Angeles. Wall Street attend des détails sur la manière dont l'entreprise prévoit de réduire les coûts tarifaires. Par ailleurs, Lucid devrait annoncer mardi une forte hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, mais les investisseurs attendront des détails sur la stratégie à long terme de l'entreprise après le départ de son directeur général au début de l'année et si le fabricant de VE s'en tiendra à ses prévisions de production dans un contexte d'incertitude sur les tarifs douaniers.

DoorDash devrait publier une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre mercredi, bénéficiant de la demande des consommateurs pour sa plateforme de commande de produits d'épicerie et de beauté. Les investisseurs attendront des commentaires sur ses prévisions, son partenariat avec Uber et ses coûts.

Coty devrait afficher une baisse de ses ventes au troisième trimestre mardi, alors que le marché de la beauté dans son ensemble connaît un ralentissement dû à la réduction des dépenses des consommateurs en matière de cosmétiques et de maquillage. Les investisseurs chercheront des commentaires concernant les plans d'atténuation en raison des tarifs douaniers de Trump, des changements dans les prévisions et tout changement dans le sentiment des consommateurs.

AMC Entertainment devrait annoncer une baisse de 12 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre, dans un contexte d'incertitude économique et de craintes de récession, car les gens pourraient réduire leurs dépenses discrétionnaires mercredi.

Coinbase devrait annoncer une baisse de son bénéfice au premier trimestre, la volatilité des marchés induite par les tarifs douaniers ayant entraîné une baisse du bitcoin , les investisseurs se précipitant vers des actifs plus sûrs pour y placer leur argent, jeudi.

Jeudi, Arm Holdings devrait annoncer une hausse de 32 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, les investisseurs se concentrant sur la traction du fournisseur d'architectures de puces sur le marché de l'intelligence artificielle.

Electronic Arts devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre mardi, l'éditeur de jeux vidéo étant confronté à une demande atone pour ses principaux titres dans un contexte plus large de recul des dépenses de consommation dû à l'incertitude tarifaire.

Le groupe Carlyle devrait publier ses résultats du premier trimestre jeudi. Les analystes analyseront les commentaires des cadres supérieurs pour se faire une idée de sa stratégie d'investissement, d'autant plus que plusieurs de ses pairs ont déclaré qu'ils profitaient de la volatilité pour rechercher des actifs à un prix avantageux.

Match Group devrait annoncer une baisse de 3 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre, en raison de la stagnation du marché et de l'absence de nouvelles fonctionnalités, tandis que les investisseurs attendent avec impatience de nouvelles stratégies pour améliorer la base d'utilisateurs jeudi. Par ailleurs, mercredi, Bumble devrait annoncer une baisse de 7 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre, car le redressement de l'application Bumble pourrait prendre un peu plus de temps, en particulier en raison des remaniements de la direction. Les investisseurs se sont montrés quelque peu optimistes quant au retour de son fondateur, Wolfe Herd, en tant que directeur général pour relancer la croissance.

Mardi, le négociant mondial en céréales Archer-Daniels-Midland publiera ses résultats du premier trimestre, alors que l'agro-industrie lutte contre le ralentissement du marché des matières premières, aggravé par la montée des tensions commerciales mondiales. L'étroitesse des marges de transformation des oléagineux et l'incertitude de la politique américaine en matière de biocarburants ajoutent des vents contraires à ADM, qui est encore sous le coup d'un scandale comptable survenu l'année dernière. De son côté, Bunge Global, négociant en céréales et transformateur d'oléagineux, publiera mercredi ses résultats du premier trimestre dans un contexte de baisse des prix des récoltes et de tensions commerciales mondiales croissantes qui ont bouleversé les flux de matières premières à travers le monde. Les faibles marges de trituration du soja ont créé des vents contraires supplémentaires pour le plus grand transformateur d'oléagineux au monde, qui attend l'approbation réglementaire de la Chine pour son acquisition de la société de manutention de céréales Viterra.

Tapestry devrait afficher une croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre jeudi, car elle surfe sur une vague de demande pour ses sacs à main Tabby et d'autres accessoires, et est aidée par une exposition limitée aux droits de douane imposés par l'administration Trump. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires de la direction concernant les stratégies visant à accélérer la croissance dans un contexte de ralentissement des dépenses des consommateurs.

Pinterest devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre jeudi. Mais le chiffre d'affaires de l'entreprise de médias sociaux devrait ralentir au cours du trimestre. Les investisseurs seront à l'affût de commentaires sur les dépenses de publicité numérique à un moment où l'incertitude liée aux droits de douane, combinée à la fin d'une échappatoire d'importation en franchise de droits, pourrait déplacer les budgets de marketing vers de plus grandes plateformes et retarder certains calendriers de campagne.

Le New York Times devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre mercredi, grâce à l'augmentation du nombre d'abonnés à ses offres groupées.

Peloton devrait présenter ses résultats du troisième trimestre jeudi avant l'ouverture des marchés. Il s'agira du premier trimestre de l'entreprise sous la direction du nouveau directeur général Peter Stern, qui a pris ses fonctions le 1er janvier. Les investisseurs devraient se concentrer sur les commentaires relatifs à la demande, à la croissance des services d'abonnement et aux prévisions de recettes pour le trimestre en cours.

Wynn Resorts devrait publier ses résultats du premier trimestre mardi. Selon les données compilées par LSEG, les analystes s'attendent à ce que la société enregistre une baisse de ses revenus et de son bénéfice par action d'une année sur l'autre.

Corteva devrait annoncer une légère baisse de ses bénéfices au premier trimestre mercredi. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les tendances de la demande mondiale et à la question de savoir si l'entreprise s'attend à un impact des tarifs douaniers de Donald Trump.

Le groupe de paris Flutter Entertainment devrait annoncer une hausse de son bénéfice de base au premier trimestre, grâce à la croissance de sa marque américaine FanDuel et à l'acquisition de Snaitech auprès de son rival Playtech, mercredi. Les commentaires sur le sentiment des consommateurs et la demande de Flutter, la plus grande société de paris en ligne au monde, à la lumière de l'escalade des incertitudes géopolitiques et économiques, seront sur la liste de surveillance des investisseurs.

CF Industries publiera ses résultats du premier trimestre mercredi après la clôture du marché. Les investisseurs seront à l'affût de commentaires sur les perspectives de la demande d'engrais dans un contexte d'incertitude liée aux tarifs douaniers potentiels et aux représailles commerciales.

Le fabricant de bière Molson Coors devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre jeudi, pénalisé par la faible demande pour ses produits. Les investisseurs attendront des commentaires sur les prévisions, la demande, les mesures de tarification et l'impact des tarifs douaniers.

Le fabricant de canettes Ball Corp devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre mardi, pénalisé par le ralentissement de la demande de boissons alcoolisées. Les investisseurs attendront des commentaires sur les mesures de réduction des coûts, les prévisions et l'impact des droits de douane, en particulier sur l'aluminium.

Jeudi, Shopify devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, car ses outils d'intelligence artificielle et les mises à jour de sa plateforme favorisent l'adoption par les commerçants, mais des questions subsistent quant à la manière dont les droits de douane américains pourraient affecter les vendeurs sur la plateforme et nuire au chiffre d'affaires dans les mois à venir. Les analystes surveilleront les perspectives de l'entreprise, ses commentaires sur les tarifs douaniers et les mesures qu'elle prend pour contourner l'impact.

Vendredi, Air Canada devrait annoncer une perte plus importante qu'il y a un an pour le premier trimestre, alors que la demande de vols vers les États-Unis chute en raison des tensions entre les deux pays.

Sur le front de l'économie canadienne, les données sur l'emploi devraient être publiées vendredi. Le pays a probablement créé 2 500 emplois en avril, après en avoir perdu 32 600 en mars. Par ailleurs, le taux de chômage a probablement augmenté pour atteindre 6,8 % en avril, contre 6,7 % en mars. Par ailleurs, Statistique Canada devrait publier le même jour les chiffres de la balance commerciale du pays pour le mois de mars. Le déficit commercial du pays a probablement diminué à 1,6 milliard de dollars canadiens au cours du mois, par rapport à un déficit de 1,52 milliard de dollars canadiens en février. Les données de l'indice Ivey PMI pour le mois d'avril sont attendues mardi.

Sur le front économique de l'Amérique latine, la banque centrale du Brésil annoncera jeudi le taux d'intérêt Selic du pays à la suite de la réunion de politique monétaire. Le taux d'intérêt sera probablement relevé de 50 points de base à 14,75 %. Par ailleurs, les données de l'indice des services et de l'indice composite PMI de S&P Global pour le mois d'avril sont attendues mardi. En outre, les données sur la production industrielle de mars et les chiffres de l'inflation IGP-DI d'avril sont attendus mercredi et jeudi, respectivement. L'agence de statistiques mexicaine, INEGI, devrait publier les chiffres de l'inflation globale et de l'indice des prix à la production (PPI) pour le mois d'avril jeudi. Le même jour, le Brésil publiera également les chiffres de l'indice des prix à la production pour le mois de mars. En outre, les chiffres de la balance commerciale du Brésil pour le mois d'avril sont attendus mercredi. Par ailleurs, les données relatives à l'indice d'inflation IPCA du pays pour le mois d'avril seront publiées vendredi. Les chiffres de l'inflation du Chili pour le mois d'avril devraient être publiés jeudi et les chiffres de la balance commerciale du pays pour le même mois sont attendus mercredi. Par ailleurs, la Banque centrale du Pérou devrait annoncer sa décision sur les taux d'intérêt vendredi. Enfin, les données sur la production industrielle de l'Argentine pour le mois de mars devraient être publiées vendredi.