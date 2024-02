À surveiller dans la semaine à venir et le lundi 5 février

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principaux événements et histoires du jour, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs d'Eikon peuvent s'inscrire sur DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

2 février - LUNDI:

McDonald's publie ses résultats du quatrième trimestre et devrait annoncer une hausse de ses ventes trimestrielles à magasins comparables, car ses hamburgers et ses frites abordables attirent les clients, même s'ils dépensent avec prudence. Les analystes se concentreront sur les perspectives de l'entreprise pour 2024, ses commentaires sur les tendances du trafic, les attentes en matière de marge et les plans de promotion.

Caterpillar devrait annoncer une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à la forte demande de gros équipements de construction. Les investisseurs attendront des commentaires sur les niveaux de stocks et l'impact des coûts d'emprunt élevés sur les carnets de commandes de l'entreprise.

Sur le front de l'économie américaine, l'indice PMI non manufacturier ISM devrait afficher une valeur de 52,0 en janvier, après une valeur de 50,6 en décembre. En outre, la lecture finale de l'indice PMI composite de S&P Global devrait être publiée.

Le président de la Banque fédérale de réserve d'Atlanta, Raphael Bostic, devrait prononcer un discours de bienvenue avant la conférence virtuelle "Uneven Outcomes in the Labor Market" organisée par le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale et les Banques fédérales de réserve d'Atlanta, Boston, Cleveland, Philadelphie, San Francisco, et St-Louis. (1400/1900)

Tyson Foods, dans ses résultats du premier trimestre, devrait annoncer un bénéfice par action et un revenu net inférieurs à ceux de l'année précédente, ainsi qu'un revenu stable, selon les estimations d'Eikon. Le resserrement de l'offre de bétail a augmenté les coûts pour les transformateurs de bœuf américains, mais les producteurs ont tout de même envoyé plus d'animaux que prévu dans les parcs d'engraissement l'automne dernier, ce qui pourrait donner un coup de pouce à Tyson. Le producteur de viande a fermé plusieurs usines de poulets aux États-Unis afin d'améliorer ses résultats, et les investisseurs surveilleront si ces réductions portent leurs fruits. Tyson a récemment ouvert de nouvelles installations aux États-Unis pour produire des nuggets de poulet et du bacon, et pourrait être confronté à des coûts de démarrage dans sa division des aliments préparés.

Estee Lauder devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, pénalisé par le ralentissement des ventes dans le secteur du voyage en Asie et par la pression continue exercée par les détaillants qui réduisent leurs stocks dans la région. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la reprise en Chine, la demande aux États-Unis et toute perturbation de l'activité due au conflit au Moyen-Orient.

La société de placement immobilier commercial Simon Property Group devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre grâce à une forte demande de location pour ses centres commerciaux. Les investisseurs s'intéresseront aux tendances en matière d'occupation pour l'ensemble de l'année et aux prévisions éventuelles de l'entreprise.

FMC Corp devrait annoncer une baisse de son bénéfice au quatrième trimestre, en raison de la diminution des volumes de ventes en Amérique latine, due principalement au déstockage au Brésil et à la sécheresse en Argentine.

Le fabricant de puces ON Semiconductor devrait annoncer lundi une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, en raison de la faiblesse de la demande de puces en carbure de silicium due au ralentissement de la croissance des véhicules électriques.

Au Canada, la publication de l'indice principal pour le mois de janvier est prévue.

En Amérique latine, l'indice des directeurs d'achat de S&P Global pour les services et l'indice composite (PMI) pour le Brésil sont attendus. Par ailleurs, selon les données de la banque centrale, le pays devrait afficher un déficit des comptes courants de 7,428 milliards de dollars en décembre, contre un déficit de 1,600 milliard en novembre. Par ailleurs, les investissements directs étrangers pour le mois ont probablement atteint 5,850 milliards de dollars.

RESTE DE LA SEMAINE: Walt Disney devrait publier ses résultats du premier trimestre mercredi. Les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires de Disney augmente de 0,7 % au cours du trimestre de décembre. Cependant, Wall Street s'attend à ce que les recettes publicitaires chutent de 63 % et que les recettes des réseaux linéaires diminuent de 59 %.

PepsiCo devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre vendredi, grâce à une demande soutenue pour ses sodas et ses en-cas à un moment où les consommateurs ont largement réduit leurs achats de produits plus chers. Les investisseurs seront attentifs à la croissance des volumes, aux commentaires sur les actions en matière de prix et à toute perturbation de l'activité due au conflit au Moyen-Orient.

En ce qui concerne l'économie américaine, le département du travail publiera jeudi les données relatives aux demandes d'allocations de chômage. Les demandes initiales d'allocations de chômage ont probablement baissé de 4 000 pour atteindre 220 000 en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est terminée le 3 février. Le nombre de personnes recevant des allocations après une première semaine d'aide, également connu sous le nom de demandes continues, pour la semaine se terminant le 27 janvier, est également attendu. Mercredi, le département du commerce devrait annoncer que le commerce international s'est probablement contracté pour atteindre un déficit de 62,2 milliards de dollars en décembre, contre un déficit de 63,2 milliards de dollars en novembre. Par ailleurs, le Département du Commerce publiera probablement les données sur les stocks de gros pour le mois de décembre jeudi.

Mercredi, le président de la Banque fédérale de réserve de Richmond, Thomas Barkin, devrait participer à une conversation devant l'Economic Club de Washington, D.C. Le lendemain, M. Barkin s'exprimera devant l'Economic Club de New York. Le président de la Banque fédérale de réserve de Minneapolis, Neel Kashkari, participera probablement à une séance de questions-réponses lors du déjeuner du Greater Mankato Growth de mardi. Par ailleurs, la présidente de la Banque fédérale de réserve de Cleveland, Loretta Mester, devrait s'exprimer sur les perspectives économiques devant le sommet économique de la Ligue des banquiers de l'Ohio le même jour. Mardi également, le président de la Banque fédérale de réserve de Philadelphie, Patrick Harker, devrait s'exprimer sur le rôle de la Réserve fédérale dans notre économie devant l'Institut Rowan pour la politique publique et la citoyenneté. Mercredi, Adriana Kugler, gouverneur de la Réserve fédérale, devrait s'exprimer sur "Les perspectives de l'économie et de la politique monétaire" devant la Brookings Institution.

Mardi, la présidente de la Banque fédérale de réserve de Boston, Susan Collins, devrait prononcer un discours d'ouverture et de présentation devant la conférence virtuelle "Uneven Outcomes in the Labor Market" organisée par le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale et les Banques fédérales de réserve d'Atlanta, de Boston, de Cleveland, de Philadelphie, de San Francisco et de Saint-Louis. Lors du même événement, mercredi, la gouverneure de la Réserve fédérale, Michelle Bowman, devrait s'exprimer par le biais d'une vidéo préenregistrée sur le thème "Soutenir l'esprit d'entreprise et les petites entreprises". Par ailleurs, M. Collins devrait présenter des perspectives économiques devant l'Economic Club de Boston le même jour.

Eli Lilly devrait présenter ses résultats du quatrième trimestre mardi avant l'ouverture des marchés. Les investisseurs suivront de près les performances de son médicament amaigrissant Zepbound, qui a récemment reçu les autorisations réglementaires en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis. L'accent sera mis sur les prévisions de ventes et de bénéfices du fabricant pour 2024, ainsi que sur les plans de l'entreprise pour augmenter l'approvisionnement de son médicament contre le diabète le plus vendu, Mounjaro, et de Zepbound.

Philip Morris International devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre jeudi, grâce à la hausse des prix de ses cigarettes combustibles et à la demande soutenue de ses produits de tabac à chauffer. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les tendances de la demande et aux prévisions de l'entreprise.

S&P Global devrait annoncer une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre jeudi, grâce à une forte demande de données et d'analyses. Par ailleurs, PayPal devrait annoncer une hausse de son bénéfice ajusté mercredi, les analystes et les investisseurs surveillant de près les mises à jour sur les plans de l'entreprise de paiement visant à accroître ses marges et à relancer la croissance dans les segments non liés aux transactions. La société de paiement devrait également présenter ses perspectives de croissance du bénéfice et du chiffre d'affaires pour 2024, tous les regards étant tournés vers les tendances de dépenses dans une économie incertaine. Le même jour, la société de paiements aux entreprises Fleetcor Technologies devrait afficher une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce aux bonnes performances de son segment flotte. Mardi, Jack Henry & Associates devrait annoncer une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre, en raison d'une augmentation de ses dépenses d'exploitation.

Intercontinental Exchange, société mère du NYSE, devrait annoncer une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre jeudi, grâce à l'augmentation des volumes de transactions. Les analystes et les investisseurs surveilleront de près les mises à jour concernant la croissance des activités hypothécaires et la reprise des introductions en bourse.

CVS Health publiera ses résultats du quatrième trimestre avant l'ouverture des marchés mercredi. L'accent sera mis sur les prévisions de l'entreprise pour 2024 et les commentaires sur les coûts médicaux et son nouveau modèle de tarification pharmaceutique.

Spirit Airlines devrait publier ses résultats du quatrième trimestre jeudi. Les investisseurs seront attentifs aux plans de refinancement de la dette de la société et à tout commentaire sur sa fusion bloquée avec JetBlue Airways.

Le fabricant américain de moteurs de camions Cummins devrait publier des résultats en hausse pour le quatrième trimestre mardi, car la demande de moteurs reste forte. L'intérêt croissant pour les modèles d'énergie propre devrait également stimuler les marges de Cummins, qui investit de plus en plus dans la technologie des piles à combustible et de la production d'hydrogène. Les investisseurs aimeraient connaître les prévisions annuelles de l'entreprise et savoir comment elle s'adaptera à la lenteur de la reprise du marché chinois.

Centene publiera ses résultats du quatrième trimestre mardi avant l'ouverture des marchés. Les investisseurs attendront des commentaires sur les coûts médicaux de l'assureur et les performances de son activité d'assurance Medicaid, ainsi que toute mise à jour de ses perspectives de bénéfices pour l'année fiscale 2024.

Coty devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre mercredi, grâce à une demande soutenue de produits de beauté dans toutes les gammes de prix. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les actions en matière de prix et les lancements de produits de la part de la société mère CoverGirl. Mattel devrait quant à elle afficher une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à la popularité du film Barbie pendant la période cruciale des fêtes de fin d'année. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les segments American Girl et Fisher-Price, ainsi qu'aux tendances de la demande dans l'industrie du jouet en général.

Le fournisseur de produits aérospatiaux Spirit AeroSystems publiera probablement mardi ses résultats du quatrième trimestre à la suite de l'éclatement d'un panneau de cabine en plein vol qui a entraîné l'immobilisation de la flotte de Boeing 737 MAX 9. Le même jour, le nouveau directeur de l'Administration fédérale de l'aviation devrait se présenter devant le Congrès, l'agence étant confrontée à des questions sur sa surveillance du constructeur d'avions Boeing à la suite de l'atterrissage d'urgence, le 5 janvier, d'un 737 MAX 9.

Le fabricant de Pringles, Kellanova, devrait annoncer jeudi une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, pénalisé par la baisse de la demande pour ses crackers Cheez-It et ses Rice Krispies, qui ont souffert de l'augmentation des prix. Les investisseurs seront attentifs à la croissance des volumes, aux commentaires sur les prix et aux coûts des intrants.

Les actions de Fortegra Group, soutenu par Warburg Pincus, devraient faire leur entrée à la Bourse de New York vendredi. Les candidats à l'introduction en bourse surveilleront de près ce lancement afin d'évaluer l'appétit des investisseurs pour les compagnies d'assurance.

Mardi, l'assureur Prudential Financial devrait annoncer une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à l'augmentation des primes nettes et des revenus d'investissement nets. De son côté, Willis Towers Watson devrait annoncer le même jour une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à une forte demande pour ses services de courtage et de conseil. Le lendemain, Globe Life devrait afficher une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à l'augmentation de ses revenus de souscription et d'investissement.

Mercredi, Bunge, négociant et transformateur mondial de produits agricoles, devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, l'amélioration de l'offre ayant fait baisser les prix des produits agricoles au cours du trimestre. Les investisseurs et les analystes seront attentifs aux commentaires sur la demande et les marges de trituration.

Fox Corp devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre mercredi, les annonceurs ayant réduit leurs dépenses sur ses réseaux de télévision en raison d'une économie incertaine.

Le New York Times devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre mercredi. Les investisseurs attendront des mises à jour sur les ventes de publicité et la croissance du nombre d'abonnés numériques, l'éditeur visant à atteindre 15 millions d'abonnés d'ici la fin de 2027.

Le fabricant de produits pour la construction de maisons Masco devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre jeudi, en raison d'une demande plus faible pour les produits de plomberie et d'architecture, y compris les peintures. Les investisseurs attendront des commentaires sur la demande, les prix, les ventes et les prévisions de bénéfices.

Jeudi, Regency Centers devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, la société de placement immobilier commercial bénéficiant d'une forte demande de location dans ses centres commerciaux rattachés à des épiceries.

VF Corp devrait publier une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre mardi, car elle peine à raviver la demande pour ses marques emblématiques, telles que Vans et The North Face. Les investisseurs attendront des commentaires sur les ventes durant la période cruciale des fêtes de fin d'année et sur les stratégies de réduction des coûts.

Baxter International devrait publier ses résultats du quatrième trimestre jeudi. Les investisseurs se concentreront sur les prévisions de l'entreprise pour 2024 et sur les ventes de ses produits de dialyse et de ses pompes à perfusion.

Vendredi, Statistique Canada devrait indiquer que l'économie du pays a créé 15 000 emplois nets en janvier, contre seulement 100 emplois le mois précédent. Le taux de chômage a probablement augmenté à 5,9 % en janvier, contre 5,8 % le mois précédent. L'indice Ivey des directeurs d'achat (PMI) sera publié mardi. Mercredi, les données de la balance commerciale du pays pour le mois de décembre devraient être publiées. Les chiffres des permis de construire canadiens pour le mois de décembre sont attendus mardi.

Dans le calendrier économique de l'Amérique latine, l'agence gouvernementale brésilienne de statistiques IBGE devrait publier les chiffres de l'inflation, mesurée par l'indice de référence IPCA, jeudi. Mercredi, la même agence devrait publier les chiffres des ventes au détail pour le mois de décembre. Séparément, le même jour, la banque centrale publiera la balance commerciale du pays pour le mois de janvier et le solde budgétaire primaire pour le mois de décembre. Mardi, les données sur l'inflation, mesurée par l'indice des prix IGP-DI, devraient être publiées. Par ailleurs, la banque centrale du Brésil devrait publier les données sur les prêts bancaires du pays pour le mois de décembre le même jour. La Banque du Mexique devrait annoncer sa politique de taux d'intérêt jeudi. L'agence de statistiques du pays, INEGI, devrait publier les chiffres de l'inflation globale et de l'inflation de base le même jour. Vendredi, la production industrielle mexicaine pour le mois de décembre sera publiée. Par ailleurs, l'agence statistique argentine INDEC devrait publier les données de production industrielle du mois de décembre mardi. Jeudi, l'agence statistique chilienne INE devrait publier les chiffres de l'inflation pour le mois de janvier.