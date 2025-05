À surveiller dans la semaine à venir et le lundi 19 mai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 mai - LUNDI

JPMorgan Chase devrait tenir sa journée des investisseurs, au cours de laquelle les principaux dirigeants mettront en évidence les stratégies de croissance de la banque.

Le président de la Banque fédérale de réserve d'Atlanta, Raphael Bostic, devrait prononcer un discours de bienvenue et animer un débat avant la conférence sur les marchés financiers 2025 - "Financial Intermediation In Transition: Comment les politiques vont-elles s'adapter?" organisée par la Fed d'Atlanta. (0830/1230) Lors de cette même conférence, Lorie Logan, présidente de la Fed de Dallas, devrait faire des remarques préparées lors de la "Policy Session 2: The Increasing Role of Nonbank Institutions in the Treasury and Money Markets" (Session politique 2: le rôle croissant des institutions non bancaires dans les marchés du Trésor et les marchés monétaires). (1315 /1715) Entre-temps, le président de la Fed de New York, John Williams, devrait participer à une discussion modérée sur les perspectives économiques avant la conférence de la Mortgage Bankers Association sur les marchés secondaires et les marchés de capitaux. (0845/1245) Par ailleurs, le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, devrait participer à une conversation devant le Minnesota Young American Leaders Program (MYALP) à l'Université du Minnesota. (1330 /1730)

Sur le front de l'Amérique latine, les données de l'activité économique du Brésil IBC-BR pour le mois de mars devraient être publiées. Par ailleurs, la banque centrale du Chili devrait publier les chiffres du PIB du premier trimestre.

RESTE DE LA SEMAINE Le calendrier économique américain prévoit la publication des indices PMI, des chiffres de l'emploi et des ventes de logements. Jeudi, S&P Global devrait publier les indices rapides des directeurs d'achats pour le mois de mai. L'indice PMI manufacturier flash devrait se situer à 50,5, après une lecture de 50,2 en avril. Quant au PMI des services, il devrait s'établir à 51,5, soit un peu plus qu'en avril (50,8). En outre, les données hebdomadaires du département du travail sur les demandes d'allocations chômage sont attendues le même jour. Les demandes initiales d'allocations chômage pour la semaine se terminant le 17 mai devraient augmenter à 230 000 après avoir augmenté de 229 000 la semaine précédente. Les demandes continues d'allocations de chômage pour la semaine terminée le 10 mai devraient avoir augmenté à 1,888 million. Par ailleurs, un rapport du département du commerce publié vendredi devrait indiquer que les ventes de logements neufs se sont probablement élevées à 690 000 unités en avril, contre 724 000 unités le mois précédent. Par ailleurs, la National Association of Realtors (NAHB) publiera jeudi les données sur les ventes de logements existants aux États-Unis pour le mois d'avril, qui devraient s'élever à 4,10 millions, contre 4,02 millions le mois précédent.

Plusieurs responsables de la Réserve fédérale doivent participer à divers événements mardi. Raphael Bostic devrait prononcer un discours de bienvenue devant la 2025 Financial Markets Conference organisée par la Fed d'Atlanta. Thomas Barkin devrait s'exprimer devant la conférence "Elevating What Works" 2025 Investing in Rural America organisée par la Fed de Richmond mardi et mercredi. Susan Collins devrait s'exprimer lors d'un événement fermé "Fed Listens" à Keene, New Hampshire. Alberto Musalem devrait s'exprimer sur l'économie américaine et la politique monétaire lors d'une conversation modérée devant l'Economic Club of Minnesota. Par ailleurs, Mary Daly et Beth Hammack prononceront des discours d'ouverture, et Raphael Bostic animera une discussion devant la 2025 Financial Markets Conference. Jeudi, John Williams, de la Fed de New York, devrait prononcer un discours devant l'atelier sur la mise en œuvre de la politique monétaire: "Unwinding Large Central Bank Balance Sheets" organisé par la Fed de New York.

Home Depot devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre mardi, la forte demande des entrepreneurs professionnels compensant le ralentissement des dépenses liées aux projets de rénovation de grande envergure. Les investisseurs seront attentifs à tout commentaire sur la reprise de la demande, l'impact des droits de douane chinois et les hausses de prix potentielles.

Target devrait publier une baisse de son chiffre d'affaires net au premier trimestre mercredi, car le distributeur à grande surface lutte contre le ralentissement de la demande pour les articles non essentiels à un moment où les clients ont fait preuve de plus de discernement dans leurs achats en raison des droits de douane imposés par le président américain Donald Trump. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la santé des consommateurs, les hausses de prix, la diversification de la chaîne d'approvisionnement et les niveaux de stocks.

Lowe's devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre mercredi, le distributeur de produits de rénovation ayant du mal à faire face à des clients qui reportent leurs projets de rénovation dans un contexte de concurrence avec ses rivaux et d'incertitude macroéconomique. Les investisseurs seront attentifs à tout commentaire sur les risques de reprise de la demande dans le contexte de la mise en œuvre chaotique de la politique tarifaire de Trump.

La marque de vêtements de luxe Ralph Lauren devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre jeudi, aidée par une augmentation de la demande pour ses vestes à fleurs et ses chemises Polo. Les investisseurs attendront des commentaires sur l'impact des droits de douane sur le moral des consommateurs, les prix, les coûts des intrants ainsi que les prévisions annuelles.

TJX devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre mercredi, grâce à une forte demande de vêtements et de chaussures à prix cassés de la part des consommateurs à la recherche de bonnes affaires. Les investisseurs attendront des commentaires sur les prévisions annuelles, les dépenses de consommation et les stratégies d'approvisionnement en marchandises, ainsi que sur la fixation des prix dans un contexte de tarifs douaniers.

Jeudi, Intuit, la société mère de TurboTax, devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses outils de gestion financière.

Le fabricant de parka de luxe Canada Goose devrait annoncer mercredi une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, en raison de la faible demande pour ses produits dans certaines régions, notamment en Chine. Les investisseurs attendront des commentaires sur l'impact des droits de douane sur le moral des consommateurs, la demande, les prix, les coûts des intrants, ainsi que les prévisions annuelles.

Les investisseurs canadiens attendront avec impatience les chiffres clés de l'indice des prix à la consommation (CPI) de Statistique Canada mardi. L'IPC devrait baisser de 0,2 % en avril, après avoir augmenté de 0,3 % le mois précédent. Sur une base annuelle, l'inflation de l'IPC a probablement diminué à 1,6 % en avril, contre 2,3 % en mars. Vendredi, les données de la même agence devraient montrer que les ventes au détail ont augmenté de 0,7 % en mars, après avoir baissé de 0,4 % le mois précédent. Par ailleurs, jeudi, les données sur les prix à la production du mois d'avril seront également surveillées.

En Amérique latine, les ventes au détail du Mexique pour le mois de mars, publiées par l'Institut national de la statistique et de la géographie (INEGI), et les données sur l'activité économique de l'Argentine pour le même mois, publiées par l'Institut national de la statistique et des recensements (INDEC), sont attendues mercredi. Jeudi, l'attention se portera sur l'estimation finale du PIB du Mexique pour le premier trimestre, publiée par l'INEGI, et sur les ventes au détail dans les centres commerciaux en Argentine pour le mois de mars, également publiées par l'INDEC.