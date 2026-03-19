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À surveiller dans la journée - vendredi 20 mars
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 19:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

19 mars -

Sur le radar économique canadien, l'agence statistique du pays devrait publier les données sur les prix à la production pour février, qui ont probablement augmenté de 1,1 %, après une augmentation de 2,7 % le mois précédent. Entre-temps, les données sur les ventes au détail sont également attendues pour le mois de janvier, qui ont probablement augmenté de 1,5 % après avoir diminué de 0,4 % en décembre. En excluant les automobiles, elles ont probablement augmenté de 1,2 %.

Ailleurs, l 'économie argentine devrait avoir augmenté de 2,2 % au quatrième trimestre, après une croissance de 3,3 % au cours de la période précédente. Les ventes au détail du pays devraient également être publiées.

LIVECHAT-REUTERS GLOBAL MARKETS FORUM

WEEK IN REVIEW avec Jamie McGeever, chroniqueur des marchés chez Reuters, pour récapituler les principaux thèmes et événements sur les marchés financiers, et prévoir la semaine à venir (1000/1400)

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