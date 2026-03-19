À surveiller dans la journée - vendredi 20 mars

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19 mars -

Sur le radar économique canadien, l'agence statistique du pays devrait publier les données sur les prix à la production pour février, qui ont probablement augmenté de 1,1 %, après une augmentation de 2,7 % le mois précédent. Entre-temps, les données sur les ventes au détail sont également attendues pour le mois de janvier, qui ont probablement augmenté de 1,5 % après avoir diminué de 0,4 % en décembre. En excluant les automobiles, elles ont probablement augmenté de 1,2 %.

Ailleurs, l 'économie argentine devrait avoir augmenté de 2,2 % au quatrième trimestre, après une croissance de 3,3 % au cours de la période précédente. Les ventes au détail du pays devraient également être publiées.

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