À surveiller dans la journée - vendredi 17 avril

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16 avril - La présidente de la Banque fédérale de réserve de San Francisco, Mary Daly, participera à une conversation modérée sur l'économie américaine et la politique monétaire avant la réunion du conseil consultatif sur la politique du printemps 2026 du Fisher Center for Real Estate & Urban Economics de l'Université de Californie à Berkeley. (1130/1530) Pendant ce temps, le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, doit s'exprimer devant le 2026 CDI Citadel Directors Institute organisé par la Tommy and Victoria Baker School of Business de la Citadel à Charleston. (1215/1615) Par ailleurs, le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, devrait s'exprimer sur les perspectives économiques lors de la conférence David Kaserman Memorial Lecture organisée par le département d'économie de l'université d'Auburn à Auburn. (1400/1800)

Truist Financial devrait annoncer une hausse de ses bénéfices au premier trimestre, grâce à l'augmentation des frais de conseil et à la croissance de ses activités de gestion de patrimoine.

Regions Financial devrait annoncer un bénéfice plus élevé pour le premier trimestre. Les investisseurs suivront de près les commentaires de la direction sur l'état de l'économie et la santé des consommateurs.

Sur le front de l'économie canadienne, la Société canadienne d'hypothèques et de logement devrait annoncer que les mises en chantier ont atteint un taux annualisé de 255 000 unités en mars, contre 250 900 en février.

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REVUE DE LA SEMAINE avec Jamie McGeever, chroniqueur des marchés chez Reuters, pour récapituler les principaux thèmes et événements sur les marchés financiers, et donner un aperçu de la semaine à venir. (1000/1400). Pour participer à la conversation, cliquez ici