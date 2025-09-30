À surveiller dans la journée - mercredi 1 octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

30 septembre - Sur le front économique américain, les données relatives à l'activité manufacturière seront suivies de près, le PMI manufacturier de l'Institute of Supply Management pour le mois de septembre étant prévu à 49,0, contre 48,7 en août. La publication de l'indice PMI manufacturier final de S&P Global pour le mois de septembre est également prévue. Par ailleurs, le rapport national sur l'emploi d' ADP pour le mois de septembre devrait faire état d'une augmentation de 50 000 emplois, contre 54 000 le mois précédent. Enfin, un rapport du Département du Commerce devrait montrer que les dépenses de construction ont probablement diminué de 0,1 % en août, après une baisse similaire en juillet.

Le président de la Banque fédérale de réserve de Richmond, Thomas Barkin, doit s'exprimer sur le thème "Staying Sanguine About the Horizon" avant la Conférence sur les perspectives économiques organisée par l'Université de Caroline du Nord, Wilmington Swain Center. (1215/1615)

Conagra Brands devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, les clients se tournant vers des marques de distributeurs moins chères, ce qui nuit à la demande. Les investisseurs attendront des commentaires sur les dépenses de consommation, l'impact des tarifs douaniers, les prix, les stratégies de produits et les prévisions annuelles.

Le fournisseur d'assurance contre les inondations Neptune va introduire ses actions à la Bourse de New York, devenant ainsi la dernière société d'assurance à entrer en bourse à New York depuis le mois de mai.

Chevron annoncera sa nouvelle structure de direction suite à l'acquisition de Hess en juillet.

La société de placement immobilier Fermi, cofondée par l'ancien secrétaire américain à l'énergie Rick Perry, s'apprête à faire une double cotation aux États-Unis et à Londres.

La publication de l'indice PMI manufacturier mondial S&P duCanada pour septembre est prévue. L'indice a affiché une lecture de 48,3 en août.

La Banque du Canada devrait publier un résumé des délibérations du Conseil des gouverneurs sur la politique monétaire pour la décision de politique monétaire. (1330/1730)

La première sous-gouverneure de la Banque du Canada , Carolyn Rogers , participera probablement à une causerie au Sommet canadien de la concurrence 2025. (1405/1805)

Sur le front économique de l'Amérique latine, les indices PMI manufacturiers S&P Global du Brésil et du Mexique pour septembre sont attendus. Par ailleurs, les données de la banque centrale du Chili montreront que l'indice IMACEC, qui représente environ 90 % du produit intérieur brut du pays andin, a probablement progressé de 2 % en août, après avoir augmenté de 1,8 % en juillet.