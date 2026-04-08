À surveiller dans la journée - jeudi 9 avril

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8 avril - Le Bureau d'analyse économique du département du Commerce devrait annoncer que l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle ( PCE ) a augmenté de 0,4 % en février, après une hausse de 0,3 % en janvier. En glissement annuel, l'indice des prix PCE devrait avoir augmenté de 2,8 %, ce qui correspond au rythme observé le mois précédent. En excluant les composantes volatiles de l'alimentation et de l'énergie, l'indice des prix PCE devrait avoir augmenté de 0,4 % en février après une hausse similaire en janvier, tandis que l'indice des prix PCE de base annuel devrait augmenter de 3,0 % après une lecture précédente de 3,1 %. Par ailleurs, les dépenses de consommation en février devraient avoir augmenté de 0,5 %, contre une hausse de 0,4 % en janvier. Le revenu personnel devrait avoir augmenté de 0,3 % en février, après une hausse de 0,4 % précédemment. En outre, la lecture finale de la croissance du PIB au quatrième trimestre devrait rester inchangée à 0,7 % par rapport à l'estimation précédente. Les données sur les stocks de gros pour février sont également attendues et devraient montrer une baisse de 0,4 %.

En outre, le département du travail devrait publier les données relatives aux demandes d'allocations chômage. Les demandes initiales devraient augmenter de 8 000 pour atteindre 210 000 pour la semaine se terminant le 4 avril. Les demandes maintenues devraient diminuer à 1,840 million pour la semaine terminée le 28 mars, contre 1,841 million précédemment.

En Amérique latine, on estime que l'inflation globale au Mexique a augmenté de 0,9 % en mars, après une hausse de 0,5 % précédemment. L'inflation de base devrait avoir augmenté de 0,4 % au cours du mois. Sur une base annuelle, l'inflation mexicaine a probablement augmenté de 4,63 % après une hausse de 4,02 % précédemment. Au cours des 12 mois précédant mars, l'inflation de base a probablement augmenté de 4,46 % après une hausse de 4,50 % en février. En outre, les données sur les prix à la production du pays pour le mois de mars sont également attendues. Sur une base mensuelle, les chiffres de février ont montré une lecture de 0,3 %, tandis qu'en glissement annuel, ils ont montré une lecture de 1,1 %. Par ailleurs, l'agence nationale de statistiques de l'Argentine, l'INDEC, devrait publier les données de la production industrielle pour février, qui avait précédemment diminué de 3,2 %. En outre, la banque centrale du Pérou devrait maintenir le taux d'intérêt à 4,25 % pour la septième fois consécutive.