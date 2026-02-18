À surveiller dans la journée - jeudi 19 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

18 février -

Walmart publiera ses résultats du quatrième trimestre, avec un chiffre d'affaires qui devrait dépasser les estimations après un solide trimestre des fêtes. Les investisseurs seront attentifs à tout indice sur la façon dont la stratégie de Walmart pourrait évoluer sous la nouvelle direction.

Sur le front de l'économie américaine, le département du travail devrait publier des données sur les demandes d'allocations de chômage, où les demandes initiales d'allocations de chômage d'État ont probablement diminué de 2 000 pour atteindre 225 000 en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est terminée le 14 février. Les demandes continues d'allocations chômage ont probablement baissé à 1,860 million pour la semaine se terminant le 7 février, contre 1,862 million pour la semaine précédente. En outre, la National Association of Realtors devrait publier les données sur les ventes de logements en attente , qui devraient augmenter de 1,3 % en janvier, après une baisse de 9,3 % en décembre. Par ailleurs, le Census Bureau devrait montrer que le déficit commercial s'est probablement réduit à 55,5 milliards de dollars en décembre, après un déficit de 56,8 milliards de dollars en novembre. Par ailleurs, l'indice des affaires de la Fed de Philadelphie devrait s'établir à 8,5 en février, contre 12,6 en janvier.

Le président de la Banque fédérale de réserve d'Atlanta Raphael Bostic, devrait prononcer un discours d'ouverture avant la conférence sur les perspectives bancaires "The Next Horizon in Banking" (0820/1320). La vice-présidente de la Fed Michelle Bowman, devrait également prononcer un discours d'ouverture lors de la même conférence (0830/1330). Par ailleurs, Neel Kashkari, président de la Fed de Minneapolis, devrait prononcer un discours liminaire avant le Midwest Summit: Economic Outlook 2026 organisé par la Chambre de commerce de Fargo Moorhead West Fargo (0900/1400). Par ailleurs, Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, devrait prononcer le discours d'ouverture de la 2026 Joint Conference on Financial Crises (1030/1530). Il devrait également animer un panel de questions-réponses lors du même événement (1430/1930).

Targa Resources devrait afficher une hausse de son bénéfice ajusté au quatrième trimestre, grâce à des flux de gaz naturel record.

CenterPoint Energy devrait annoncer une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre. Les investisseurs chercheront des commentaires sur la croissance de la demande tirée par l'IA et les centres de données.

Etsy publiera ses résultats du quatrième trimestre et la société devrait afficher une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre. Les investisseurs seront désireux d'en savoir plus sur les ventes des fêtes de fin d'année et sur tout changement apporté à ses prévisions annuelles, alors que les incertitudes macroéconomiques menacent.

Au Canada, Statistique Canada devrait publier la balance commerciale de décembre et l'indice des prix des logements neufs de janvier.

En Amérique latine, la banque centrale du Brésil devrait publier les données de l'activité économique IBC-BR , qui a probablement diminué de 0,50 % en décembre, contre une augmentation de 0,70 % en novembre. Par ailleurs, l'Institut national des statistiques et des recensements d'Argentine devrait publier les données de la balance commerciale pour le mois de janvier.