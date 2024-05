À surveiller dans la journée - jeudi 16 mai

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

15 mai -

Walmart devrait afficher une hausse de ses ventes au premier trimestre et revoir à la hausse ses perspectives pour l'année, le géant de la vente au détail bénéficiant de la demande pour ses produits d'épicerie à bas prix, de remises plus importantes et d'une certaine anticipation des remboursements d'impôts en mars. Les investisseurs attendent des mises à jour sur l'acquisition du fabricant de téléviseurs intelligents Vizio, qui a reçu des appels de la FTC pour plus d'informations, et la croissance du revenu d'exploitation qu'il voit de l'adhésion à Walmart et Sam's Club et de la publicité.

Le président de la Federal Reserve Bank of Richmond, Thomas Barkin, devrait être interviewé en direct sur CNBC. (1000/1400) La présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester , devrait s'exprimer sur les perspectives économiques lors de l'événement Wayne Economic Development Council Briefings for Business (B4B). (1200 /1600) En outre, le président de la Fed d'Atlanta , Raphael Bostic , s'exprimera probablement sur les perspectives économiques lors d'une conversation modérée organisée par le Jacksonville Business Journal. (1550 /1950) Le président de la Fed de Philadelphie , Patrick Harker , s'exprimera probablement sur "L'impact économique des établissements d'enseignement supérieur et de santé" et participera à une conversation lors de la conférence hybride 2024 Anchor Economy Conference. (1030/1430) Par ailleurs, le vice-président de la Réserve fédérale pour la supervision, Michael Barr , devrait témoigner lors de l'audition de la commission sénatoriale des banques, du logement et des affaires urbaines sur la surveillance des régulateurs financiers. (1000/1400)

Les investisseurs ont accueilli avec soulagement le ralentissement de l'inflation des prix à la consommation en avril, soutenant les attentes de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale cette année. Sur le front économique américain, le Bureau du recensement du Département du commerce devrait annoncer que les mises en chantier de logements individuels ont probablement augmenté à 1,420 million en avril, contre 1,321 million en mars. Les permis de construire devraient augmenter de 1,485 million d'unités en avril, après avoir ajouté 1,467 million d'unités le mois précédent. Parallèlement, le département du travail devrait publier les demandes initiales d'allocations de chômage de l'État, qui devraient diminuer de 11 000 pour atteindre 220 000 en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est achevée le 11 mai. Le nombre de personnes recevant des allocations après une première semaine d'aide devrait atteindre 1,785 million pour la semaine se terminant le 4 mai. Un rapport séparé du département du travail devrait montrer que les prix à l'importation ont probablement augmenté de 0,3 % en avril, tandis que les prix à l'exportation devraient augmenter de 0,4 % pour le mois. En outre, l'indice des entreprises de la Fed de Philadelphie a probablement reculé à 8 en mai, contre 15,5 en avril. Par ailleurs, la Réserve fédérale devrait publier des données sur la production industrielle , attendue à 0,1% en avril.

Le fournisseur d'équipements de semi-conducteurs Applied Materials devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, probablement en raison de la faiblesse de la demande due aux restrictions américaines sur les exportations de puces et d'équipements de fabrication de puces avancés vers la Chine. Les investisseurs attendront des commentaires sur les livraisons de la société en Chine.

Deere devrait enregistrer une baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, la demande de tracteurs et de moissonneuses-batteuses étant affectée par le ralentissement du secteur agricole, les agriculteurs réduisant leurs dépenses en raison de la baisse des prix des récoltes et des revenus agricoles. Les investisseurs surveilleront les prévisions de l'entreprise, ses commentaires sur les stocks des concessionnaires, la production et les marges.

La croissance des revenus et des bénéfices du géant des moteurs de recherche Baidu devrait être stable par rapport à l'année dernière, car la faiblesse de l'économie chinoise pèse sur les dépenses publicitaires. Les investisseurs suivront de près les mises à jour de son outil de chat AI Ernie Bot, y compris ses ventes.

JD.com devrait publier ses résultats du premier trimestre à un moment où les consommateurs chinois restent prudents face à des incertitudes économiques plus larges. Le géant chinois du commerce électronique devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, stimulé par une demande soutenue grâce à d'importantes remises.

L'éditeur de jeux vidéo Take-Two Interactive devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, en raison d'une faible demande pour ses titres populaires tels que "Grand Theft Auto" et "NBA 2k", les consommateurs réduisant leurs dépenses dans un contexte économique difficile.

Under Armour devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, la faible demande des consommateurs ayant un impact sur les ventes du fabricant de vêtements dans le circuit de vente en gros. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les avantages des mesures de réduction des coûts en cours et aux stratégies de rabais pour l'année.

Canada Goose devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, aidée par un rebond des ventes en Chine, même si le fabricant de parka de luxe constate une faible demande aux États-Unis. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur le moral des consommateurs en Chine et en Amérique du Nord, à la reprise des marges et aux prévisions pour le prochain exercice fiscal.

Pembina Pipeline (Canada) devrait tenir une journée des investisseurs. Les acteurs du secteur de l'énergie attendent une décision finale d'investissement sur le projet Cedar LNG, que Pembina a déclaré vouloir prendre d'ici juin.

En Amérique latine , l'inflation au Brésil, mesurée par l'indice des prix IGP-10, devrait augmenter de 0,95 % en mai, après avoir chuté de 0,33 % en avril.