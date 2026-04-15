À surveiller dans la journée - jeudi 16 avril

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15 avril - Le géant du streaming Netflix devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, stimulé par les revenus publicitaires. La société s'est concentrée sur l'expansion de son activité publicitaire et de ses offres de contenu après la fin des négociations de fusion avec Warner Bros.

PepsiCo devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, aidée par la résistance de la demande pour ses boissons à faible teneur en sucre aux États-Unis et pour ses sodas sur les marchés internationaux. Les investisseurs attendront des commentaires sur l'impact de l'incertitude économique croissante sur le sentiment des consommateurs, l'impact des médicaments amaigrissants sur la demande, les actions en matière de prix ainsi que les prévisions annuelles.

Sur le front économique américain, le département du travail publiera son rapport hebdomadaire sur les demandes d'allocations de chômage. On s'attend à ce que les demandes initiales de chômage diminuent de 4 000 pour atteindre 215 000 au cours de la semaine qui s'est terminée le 11 avril. En revanche, les demandes d'allocations de chômage prolongées ont probablement augmenté, passant de 1,794 million à 1,810 million au cours de la semaine qui s'est achevée le 4 avril. Par ailleurs, la Réserve fédérale devrait annoncer que la production industrielle a augmenté de 0,1 % en mars, après un gain de 0,2 % en février.

Le Comité bancaire du Sénat devrait tenir une audience sur la nomination de Kevin Warsh au poste de président de la Réserve fédérale.

Le président de la Fed de New York , John Williams, devrait prononcer le discours principal lors du symposium des membres de la FHLBNY 2026 de la Federal Home Loan Bank de New York. (0835/1235) Plus tard dans la journée, le gouverneur de la Réserve fédérale , Stephen Miran, participera à une conversation avant le Washington Economic Festival: "Global Macro Sessions" à Washington. (1035/1435)

Abbott Laboratories devrait publier ses résultats du premier trimestre. Les investisseurs se concentreront sur les performances de ses appareils cardiovasculaires et de surveillance du glucose, ainsi que sur les changements éventuels apportés à ses prévisions pour 2026.

Bank of New York Mellon devrait afficher une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à une augmentation des frais et des commissions. Les investisseurs attendront des commentaires sur les perspectives des marchés et de l'économie.

U.S. Bancorp devrait annoncer une hausse de son bénéfice au premier trimestre. Les investisseurs analyseront les commentaires de la direction sur l'économie et les progrès du plan de redressement.

Le courtier en assurance Marsh devrait annoncer une hausse de son bénéfice au premier trimestre, la demande d'assurance restant soutenue.

Le géant de l'assurance dommages Travelers devrait annoncer une hausse de son bénéfice au premier trimestre, aidé par de solides gains de souscription et une comparaison favorable par rapport à l'année précédente, lorsque les résultats avaient été affectés par de graves pertes dues aux incendies de Los Angeles.

Citizens Financial devrait annoncer une hausse de son bénéfice au premier trimestre, grâce à une augmentation des revenus d'intérêts et à un rebond des honoraires de conseil.

En Amérique latine, l'indice d'activité économique IBC-BR du Brésil pour février a probablement augmenté de 0,47 % après avoir augmenté de 0,80 % en janvier.