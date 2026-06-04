À surveiller aujourd'hui - Vendredi 5 juin

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4 juin - Le Bureau of Labor Statistics du ministère du Travail s'apprête à publier le rapport sur l'emploi du mois de mai, l'indicateur le plus suivi du marché du travail américain. Les emplois non agricoles devraient avoir augmenté de 85.000 en mai, en ralentissement par rapport à la hausse de 115.000 enregistrée en avril. Le secteur privé devrait avoir créé 85.000 emplois en mai, après une augmentation de 123.000 en avril. Les effectifs dans le secteur manufacturier devraient avoir augmenté de 2.000 en mai, inversant la baisse de 2.000 enregistrée en avril. Le taux de chômage devrait se maintenir à 4,3% en mai. Le salaire horaire moyen sur une base mensuelle devrait avoir augmenté de 0,3% en mai, après une hausse de 0,2% en avril. Sur une base annuelle, le salaire moyen devrait avoir augmenté de 3,4% en mai, en ralentissement par rapport à la hausse de 3,6% enregistrée en avril. La durée hebdomadaire moyenne du travail devrait se maintenir à 34,3 heures en mai, à l'instar du chiffre d'avril. La Réserve fédérale doit également publier les données sur le crédit à la consommation pour le mois d'avril. Le crédit devrait s'élever à 18 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars en avril, après avoir atteint 24,86 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars en mars.

Statistique Canada devrait publier les chiffres de l'emploi pour le mois de mai. La variation de l'emploi devrait afficher une hausse de 10.000 emplois en mai, après une perte de 17.700 emplois en avril. Le taux de chômage devrait se maintenir à 6,9% en mai. Le taux d'activité devrait avoir légèrement augmenté à 65,1% en mai, contre 65,0% en avril. Par ailleurs, l'indice Ivey des directeurs d'achat pour le mois de mai doit être publié, le chiffre corrigé des variations saisonnières s'étant établi à 57,7 en avril et le chiffre non corrigé à 61,5 en avril.

En Amérique latine, les données sur la confiance des consommateurs au Mexique pour le mois de mai doivent être publiées. Le chiffre corrigé des variations saisonnières pour avril s'était établi à 40,4.