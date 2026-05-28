À surveiller aujourd'hui - Vendredi 29 mai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) ("The Day Ahead" est une publication diffusée par e-mail et au format PDF qui regroupe les principales actualités et événements de la journée, ainsi que des analyses et d'autres articles. Pour recevoir "The Day Ahead", les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à l'adresse RT/DAY/US. Toutes les heures sont indiquées en heure de l'Est (ET) / heure de Greenwich (GMT).)

28 mai - La Conférence économique de Reykjavik entame sa deuxième journée, avec le président de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid (06h30/10h30), et la vice-présidente de la Fed, Michelle Bowman (09h10/13h10), qui doivent s'exprimer sur la politique monétaire. Par ailleurs, le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, doit participer à une réunion publique à l'Université de Corée, en Corée du Sud (02h00/06h00). Aux États-Unis, la présidente de la Fed de Philadelphie, Anna Paulson, s'exprimera sur les perspectives économiques devant la Chambre de commerce du sud du New Jersey (09h15/13h15), tandis qu'à Simi Valley, en Californie, la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, doit participer à une table ronde lors du Forum économique national Reagan 2026 (12h40/16h40).

La balance commerciale préliminaire des biens des États-Unis pour le mois d'avril sera publiée. Les économistes s'attendent à ce que le déficit se réduise légèrement, passant de 87,45 milliards de dollars à 86,5 milliards de dollars. Au Canada, les investisseurs se tourneront vers les estimations du PIB du premier trimestre, Statistique Canada devant annoncer une croissance annualisée de 1,5 % après une contraction de 0,6 % au trimestre précédent. Sur une base mensuelle, la croissance de mars devrait rester stable. Par ailleurs, le ministère des Finances publiera les données relatives au solde budgétaire. En Amérique latine, les données du PIBdu Brésil pour le premier trimestre sont attendues, l'agence de statistiques IBGE devant faire état d'une croissance de 1 % en glissement trimestriel et de 1,8 % en glissement annuel. Par ailleurs, la banque centrale doit publier les données sur le solde budgétaire d'avril. Ailleurs dans la région, le taux de chômagedu Chilidevrait se maintenir à 8,9 %.

LIVECHAT - FORUM REUTERS SUR LES MARCHÉS MONDIAUX

RETOUR SUR LA SEMAINE avec Jamie McGeever, chroniqueur des marchés chez Reuters, pour revenir sur les principaux thèmes et événements des marchés financiers et présenter les perspectives de la semaine à venir. (10h00/14h00). Pour participer à la conversation, cliquez ici