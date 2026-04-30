À surveiller aujourd'hui - Vendredi 1er mai

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30 avril - Les géants de l'énergie Exxon Mobil et Chevron devraient annoncer une baisse de leurs bénéfices au premier trimestre dans un contexte d'incertitude géopolitique au Moyen-Orient. Les deux sociétés ont subi des pertes de timing liées à la couverture par des produits dérivés financiers, tandis que Chevron subit également une pression sur ses résultats en raison de la baisse de production de son actif au Kazakhstan. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la manière dont les sociétés comptent tirer parti de la flambée des prix du pétrole, ainsi qu'aux mises à jour concernant leurs opérations dans cette région en proie à la guerre. Les investisseurs seront également attentifs aux informations concernant les activités et les projets des grands groupes énergétiques au Venezuela.

L'Institute for Supply Management publiera les données PMI d'avril, l'indice PMI manufacturier devant légèrement progresser à 53. Par ailleurs, S&P Global publiera également son indice PMI manufacturier pour la même période.

Colgate-Palmolive devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, soutenue par une demande soutenue pour ses produits, notamment dans les soins bucco-dentaires et l'alimentation pour animaux de compagnie. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant la politique de prix, la demande, l'impact de la concurrence croissante et les prévisions annuelles.

Moderna devrait publier ses résultats du premier trimestre. Les investisseurs devraient se concentrer sur les ventes de ses vaccins contre la COVID-19 et sur d'éventuelles révisions des prévisions annuelles dans un contexte d'incertitude quant à la demande. Les commentaires de la direction sur son portefeuille de candidats-vaccins seront également suivis de près.

Le fabricant de cosmétiques Estée Lauder devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, soutenu par l'amélioration de la demande sur le marché des produits de beauté haut de gamme ainsi que dans le secteur des soins de la peau. Les investisseurs seront attentifs aux dernières informations concernant l'offre publique d'achat sur Puig, aux commentaires sur l'impact du conflit au Moyen-Orient, au moral des consommateurs aux États-Unis et en Chine, à l'état de la chaîne d'approvisionnement, aux plans de redressement ainsi qu'aux prévisions annuelles de la société.

L'opérateur de marchés de produits dérivés Cboe Global Markets devrait annoncer une hausse de son bénéfice au premier trimestre, grâce à une activité de trading soutenue.

Ares Management publiera ses résultats du premier trimestre et les investisseurs suivront de près la dynamique de levée de fonds et de déploiement, ainsi que les commentaires de la direction concernant le crédit privé.

HF Sinclair devrait afficher une hausse de son bénéfice au premier trimestre par rapport à l'année dernière, les raffineurs devant enregistrer des marges plus élevées, les perturbations des flux pétroliers en provenance du Moyen-Orient liées à la guerre en Iran stimulant la demande d'exportations de carburant américain.

Church & Dwight devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, les consommateurs restant prudents quant à leurs dépenses en produits de marque pour la maison et les soins personnels. Les investisseurs se concentreront sur l'impact de la guerre au Moyen-Orient sur les dépenses de consommation et sur la flambée des coûts des intrants pour l'entreprise.

TC Energy s'apprête à publier ses résultats du premier trimestre avant l'ouverture du marché et l'attention se portera sur les bénéfices réglementés et contractuels, la mise en œuvre des projets de gazoducs principaux, le rythme des dépenses d'investissement, la réduction de l'endettement et les perspectives de dividendes liées à la demande tirée par le GNL.

Imperial Oil s'apprête à publier ses résultats du premier trimestre et devrait afficher un bénéfice. Les investisseurs seront attentifs à la production de la société à Kearl et Cold Lake et vérifieront si elle atteint ses objectifs de production.

Sur le front économique canadien, S&P Global publiera son indice PMI manufacturier pour le mois d'avril.

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