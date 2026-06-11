À surveiller aujourd'hui - Vendredi 12 juin

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11 juin - SpaceX devrait faire son entrée au Nasdaq. Avec une capitalisation boursière estimée à 1 750 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, l'entreprise spatiale d'Elon Musk est en passe de devenir l'une des sociétés cotées les plus valorisées.

L'université du Michigan devrait publier son indice préliminaire de confiance des consommateurs américains pour le mois de juin, qui devrait passer de 44,8 en mai à 46.

L'agence brésilienne des statistiques IBGE doit publier les données d'inflation IPCA pour mai, qui devraient afficher une hausse mensuelle de 0,53 %, en baisse par rapport aux 0,67 % enregistrés en avril. Sur une base annuelle, l'inflation devrait passer de 4,39 % à 4,66 % en mai.