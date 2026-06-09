À surveiller aujourd'hui - Mercredi 10 juin

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information fournie par Reuters 09/06/2026 à 20:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) ("The Day Ahead" est une publication diffusée par e-mail et au format PDF qui regroupe les principaux sujets et événements du jour, des analyses et d'autres articles. Pour recevoir "The Day Ahead", les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à l'adresse RT/DAY/US. Toutes les heures sont indiquées en heure de l'Est (ET) / heure de Greenwich (GMT)

9 juin - Le Bureau of Labor Statistics s'apprête à publier les données sur l'inflation aux États-Unis. Les prix à la consommation devraient avoir augmenté de 0,5 % en mai, en ralentissement par rapport à la hausse de 0,6 % enregistrée en avril. Sur une base annuelle, l'indice des prix à la consommation devrait avoir progressé de 4,2 % en mai, contre 3,8 % le mois précédent. L'IPC sous-jacent devrait avoir augmenté de 0,3 % en mai, après une hausse de 0,4 % en avril. En glissement annuel, les prix sous-jacents devraient avoir augmenté de 2,9 % en mai, après une hausse de 2,8 % en avril. Par ailleurs, le département du Trésor devrait annoncer un déficit budgétaire fédéral de 275 milliards de dollars pour le mois de mai, après avoir enregistré un excédent budgétaire de 215 milliards de dollars en avril.

Oracle devrait afficher une croissance de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, portée par une forte demande pour ses infrastructures cloud et ses services d'IA. Les investisseurs se concentreront sur les commentaires de la direction concernant les dépenses et le niveau d'endettement de l'entreprise, dans un contexte d'inquiétudes quant à la perturbation de la demande de logiciels traditionnels induite par l'IA.

Le fabricant de générateurs à gaz ERock devrait faire son entrée à la Bourse de New York.

La Banque du Canada s'apprête à annoncer sa décision concernant son taux directeur, qui s'établissait auparavant à 2,25 %.

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