À surveiller aujourd'hui - Mardi 9 juin

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information fournie par Reuters 08/06/2026 à 20:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (“The Day Ahead” est une publication diffusée par e-mail et au format PDF qui regroupe les principaux sujets et événements du jour, des analyses et d'autres articles. Pour recevoir “The Day Ahead”, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à l'adresse RT/DAY/US. Toutes les heures sont indiquées en heure de l'Est (ET) / heure de Greenwich (GMT)

8 juin - Le Bureau d'analyse économique du département américain du Commerce doit publier les données sur le commerce international pour le mois d'avril, le déficit devant se réduire à 56,1 milliards de dollars en avril, contre 60,3 milliards en mars. Par ailleurs, l'Association nationale des agents immobiliers publiera les chiffres des ventes de logements existants pour le mois de mai, qui devraient s'élever à 4,07 millions d'unités, contre 4,02 millions en avril.

J.M. Smucker devrait annoncer une hausse de ses bénéfices au troisième trimestre. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les mesures de tarification, l'impact de l'incertitude économique croissante sur le moral des consommateurs et les prévisions annuelles.

Le directeur financier de Citigroup, Gonzalo Luchetti, celui de Wells Fargo, Mike Santomassimo, et le coprésident de Bank of America, Jim DeMare, doivent prendre la parole lors de la conférence sur le secteur financier américain organisée par Morgan Stanley. Le directeur général de Morgan Stanley, Ted Pick, s'exprimera également lors de cet événement, tandis que le directeur général de PNC, William Demchak, et son directeur financier, Robert Q. Reilly, doivent discuter des performances et de la stratégie de l'entreprise lors de la même conférence à New York.

Statistique Canada s'apprête à publier les données commerciales d'avril, la balance commerciale du pays devant afficher un excédent de 2,57 milliards de dollars canadiens.

En Amérique latine, les données sur l'inflation du mois de mai pour le Brésil et le Mexique doivent être publiées. L'agence nationale des statistiques du Mexique, l'INEGI, devrait indiquer que le taux d'inflation annuel a probablement augmenté de 4,03% en mai, contre 4,45% en avril, l'indice national des prix à la consommation ayant baissé de 0,12% en mai après une hausse de 0,20% en avril. L'inflation sous-jacente devrait s'être accrue de 4,20% en glissement annuel, les biens et les services ayant tous deux augmenté de 0,24%. L'agence publiera également son indice des prix à la production pour le mois de mai. Parallèlement, l'Argentine devrait publier ses chiffres de la production industrielle pour le mois d'avril.

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MORGAN STANLEY
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