À surveiller aujourd'hui - Mardi 2 juin

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1er juin -

Microsoft devrait faire plusieurs annonces lors de sa conférence annuelle des développeurs à San Francisco.

Sur le front économique américain, la publication des données JOLTS (offres d'emploi et rotation de la main-d'œuvre) est prévue. Le nombre d'offres d'emploi devrait avoir augmenté à 6,873 millions en avril, contre 6,866 millions enregistrés en mars.

Le président de la Banque fédérale de réserve de Minneapolis, Neel Kashkari, doit participer à une table ronde lors de la Conférence internationale 2026 de la Banque de Corée (0150/0550). Par ailleurs, la présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, doit participer à une discussion sur la politique monétaire lors d'un événement co-organisé par la Fed de Cleveland, le City Club of Cleveland, le Greater Cleveland Partnership et le 50 Club of Cleveland (0830/1230).

David Solomon, président-directeur général de Goldman Sachs, doit prendre la parole devant l'Economic Club of New York.

L'enseigne de magasins discount Dollar General devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant le moral des consommateurs, l'impact des tendances de la démarque inconnue, les niveaux de stocks, les récentes évolutions en matière de droits de douane et les prévisions annuelles.

Palo Alto devrait annoncer une forte hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, alors que de plus en plus d'entreprises adoptent des solutions de cybersécurité pour faire face à la montée des menaces en ligne.

Ulta Beauty devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre. Les investisseurs se concentreront sur les perspectives annuelles de la société, les commentaires sur les tendances actuelles de la demande des consommateurs, la vigueur du secteur de la beauté, les projets d'expansion et les marges.

Des directeurs généraux, dirigeants et investisseurs internationaux de grandes marques hôtelières se réuniront à New York pour discuter de la situation du secteur.

En Amérique latine, l'indice d'inflation IPC-Fipe de la ville brésilienne de São Paulo pour le mois de mai devrait être publié. Les prix à la consommation dans la ville la plus peuplée du Brésil ont augmenté de 0,40 % en avril.