À surveiller aujourd'hui - Mardi 16 juin

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15 juin - Confronté à des pressions inflationnistes persistantes, le nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, s'apprête à convoquer sa première réunion de politique monétaire de deux jours, au cours de laquelle la banque centrale devrait, selon les prévisions générales, maintenir son taux d'intérêt de référence inchangé dans une fourchette comprise entre 3,50 % et 3,75 %. Les responsables politiques devraient également publier leurs dernières perspectives économiques trimestrielles.

Du côté de l'économie américaine, les mises en chantier devraient légèrement reculer à 1,430 million d'unités en mai, contre 1,465 million le mois précédent. Par ailleurs, les permis de construire pour mai devraient s'établir à 1,420 million d'unités, en légère baisse par rapport aux 1,423 million enregistrés en avril. Les prix à l'importation et à l'exportation pour le mois de mai sont également attendus, avec une hausse de 1 % prévue pour les prix à l'importation et de 1,2 % pour les prix à l'exportation.

Dans le calendrier économique latino-américain, les données sur les ventes au détail du Brésil pour avril sont attendues; elles devraient afficher une hausse de 2 %, contre un bond de 4 % en mars. Par ailleurs, la banque centrale du Chili s'apprête à annoncer sa décision sur les taux d'intérêt, les responsables politiques devant maintenir le taux inchangé à 4,5 %.