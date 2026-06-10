À surveiller aujourd'hui - Jeudi 11 juin

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10 juin - Le Bureau of Labor Statistics du département américain du Travail s'apprête à publier son rapport sur l'indice des prix à la production (PPI) de mai. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que le PPI de la demande finale ait augmenté de 0,7% en mai, en ralentissement par rapport à la hausse de 1,4% enregistrée en avril. En glissement annuel, le PPI de la demande finale devrait grimper de 6,4%, contre 6,0% précédemment. Le PPI hors alimentation et énergie devrait augmenter de 0,5% en mai après une hausse de 1,0% en avril, avec un taux annuel qui devrait s'établir à 5,4%. Par ailleurs, le ministère du Travail publiera les données hebdomadaires sur les demandes d'allocations chômage. Les demandes initiales pour la semaine terminée le 6 juin devraient reculer à 219.000, contre 225.000 la semaine précédente. Les demandes continues pour la semaine terminée le 30 mai devraient légèrement augmenter, passant de 1,777 million à 1,780 million.

En Amérique latine, le Brésil s'apprête à publier ses données du secteur des services pour avril, l'activité devant rebondir de 0,6% après une baisse de 1,2% en mars. La production des services devrait avoir augmenté de 0,9% en glissement annuel. Au Mexique, l'agence nationale des statistiques doit publier les données de la production industrielle d'avril, qui devrait avoir rebondi de 0,4% après une baisse de 0,6% en mars. En glissement annuel, la production industrielle a reculé de 0,8%. Par ailleurs, l'inflation mensuelle en Argentine devrait avoir augmenté de 2,3% en mai. L'inflation annuelle devrait avoir atteint 33,4% en mai. De plus, la banque centrale du Pérou annoncera sa décision de taux d'intérêt pour juin et publiera ses données sur la balance commerciale d'avril.