À suivre dans la semaine et le lundi 6 mai

3 mai - LUNDI

3 mai - LUNDI

Spirit Airlines publiera ses résultats du premier trimestre. La compagnie aérienne devrait annoncer une perte plus importante alors qu'elle est aux prises avec des coûts gonflés. Les investisseurs seront à l'affût de commentaires sur les problèmes liés aux moteurs Pratt & Whitney et sur les plans de remboursement de la dette.

Tyson Foods reste sous la pression de l'offre limitée de bétail aux États-Unis, qui devrait peser sur les résultats du deuxième trimestre de sa plus grande unité de production de viande bovine. L'activité poulet du conditionneur de viande cherche à tirer profit de la fermeture de six usines de transformation de la volaille aux États-Unis depuis le début de l'année 2023. Tyson prévoit également de fermer une usine de porc de l'Iowa en juin après que son activité porcine ait perdu de l'argent au cours de l'exercice financier qui s'est terminé le 30 septembre.

Lucid devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, les réductions de prix ayant permis d'augmenter les livraisons au cours des trois mois. Les analystes attendent des commentaires de la part de la société sur la manière dont elle envisage d'atteindre la rentabilité et des mises à jour sur le calendrier de production du SUV Gravity.

Le fabricant de puces Microchip Technology devrait enregistrer une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre en raison de la faiblesse de la demande, ses clients écoulant leurs stocks excédentaires.

Le président de la Federal Reserve Bank of Richmond, Thomas Barkin, devrait s'exprimer devant le Rotary Club de Columbia.

Vertex Pharmaceuticals devrait publier ses résultats du premier trimestre après la clôture des marchés lundi. Les investisseurs attendront des commentaires sur sa thérapie génique Casgevy, qui est en cours de lancement, sur la performance de ses traitements contre la mucoviscidose au cours du trimestre et sur les mises à jour des perspectives de l'entreprise pour 2024.

Le conglomérat bancaire et de paiement Fidelity National Information Services devrait afficher une baisse de son bénéfice du premier trimestre lundi, pénalisé par des volumes de dépenses de consommation plus faibles.

Des chefs d'entreprise et des gestionnaires de fonds du monde entier se réunissent pour la conférence annuelle Milken de quatre jours à Beverly Hills, en Californie. Le président de la Banque fédérale de réserve de New York, John Williams, devrait participer à une conversation avant la conférence mondiale 2024 de l'Institut Milken. Par ailleurs, Elon Musk sera interviewé lors d'une discussion au coin du feu à l'occasion de la conférence. Par ailleurs, Jane Fraser, directeur général de Citigroup, s'adressera aux investisseurs lors de la conférence.

Les données du S&P Global Services et du PMI composite du Brésil pour le mois de mars devraient être publiées. Les données du budget primaire du pays pour le mois de mars sont également attendues.

RESTE DE LA SEMAINE

Les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires trimestriel de Disney augmente de 1 % au cours du trimestre qui s'est achevé en mars. Les analystes attendent des indications sur sa liste de productions pour l'année, des prévisions pour son unité de streaming et la rentabilité de la division, qui comprend Disney+. Par ailleurs, Warner Bros Discovery devrait annoncer jeudi une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, plombé par la faiblesse du marché publicitaire.

Uber devrait annoncer une hausse de 15 % de son chiffre d'affaires pour le trimestre de mars mercredi, grâce à la hausse de la demande de covoiturage et à la croissance de son secteur publicitaire. Les investisseurs suivront de près les progrès des initiatives de croissance comme UberX et les abonnements à Uber One. Mardi, Lyft devrait annoncer une hausse de 16 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre, le meilleur depuis plus d'un an, grâce à la croissance de son activité de covoiturage et à la baisse des tarifs.

Jeudi, les données hebdomadaires du département du travail sur les demandes d'allocations de chômage devraient montrer que les demandes initiales d'allocations de chômage ont augmenté de 4 000 pour atteindre 212 000 en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est achevée le 4 mai. Par ailleurs, les données sur les demandes d'allocations de chômage pour la semaine se terminant le 27 avril sont également attendues le même jour. Le lendemain, la lecture préliminaire de l'Université du Michigan sur l'indice global du sentiment des consommateurs devrait montrer une lecture de 76 en mai après avoir rapporté une lecture de 77,2 le mois précédent. Mardi, les données de la Réserve fédérale américaine sur le crédit à la consommation devraient augmenter à 15 milliards de dollars en mars, après avoir augmenté de 14,12 milliards de dollars le mois précédent.

L'éditeur de jeux vidéo Electronic Arts devrait annoncer une baisse de ses réservations au quatrième trimestre mardi, car une économie incertaine et une inflation élevée pèsent sur la demande de ses titres de jeux vidéo.

Airbnb publiera ses résultats du premier trimestre mercredi. L'entreprise devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires grâce à l'augmentation des voyages internationaux et des réservations transfrontalières. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la répartition géographique et la tarification des propriétés.

Reddit publiera ses résultats du premier trimestre mardi après la clôture du marché. Ce rapport sera le premier depuis que la société de médias sociaux est entrée en bourse en mars, à la suite d'un premier appel public à l'épargne très attendu. Il donnera aux investisseurs des indications sur la manière dont l'entreprise rivalise avec des concurrents plus importants, notamment Meta Platforms, sur un marché publicitaire en pleine reprise.

Emerson Electric devrait publier un chiffre d'affaires et un bénéfice en hausse pour le deuxième trimestre mercredi, grâce à la demande d'automatisation industrielle.

Mercredi, AMC Entertainment devrait annoncer une baisse de 9 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre, les grèves des acteurs et des scénaristes à Hollywood l'année dernière ayant affecté le lancement de nombreux films. Les investisseurs s'attendent à ce que l'entreprise explique comment le passage à la diffusion en continu et le lancement retardé de certains films pourraient nuire à la croissance du chiffre d'affaires cette année.

La plateforme de jeux vidéo Roblox devrait annoncer une hausse des réservations pour le premier trimestre jeudi, car elle bénéficie d'une augmentation des dépenses liées aux jeux.

Spirit AeroSystems publiera ses résultats du premier trimestre mardi, et l'entreprise devrait enregistrer une perte moins importante. Les investisseurs se concentreront sur les mises à jour relatives aux négociations de fusion de la société avec Boeing et sur l'impact éventuel des problèmes de production de Boeing sur ses activités.

Rivian devrait annoncer mardi une hausse de 76 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre, l'entreprise ayant livré davantage de véhicules au cours des trois mois écoulés. Les investisseurs et les analystes s'attendent à ce que l'entreprise fasse des commentaires ou donne des indications sur son arrêt de production et sur la manière dont elle pourrait atteindre la rentabilité cette année.

Le fabricant de camions électriques Nikola devrait annoncer une perte moins importante mardi, grâce à des réductions de coûts et à une augmentation des livraisons de véhicules.

Le président de la Banque fédérale de réserve de Minneapolis, Neel Kashkari, devrait participer mardi à une conversation modérée sur la vue d'ensemble de l'économie avant la conférence mondiale 2024 du Milken Institute. Le lendemain, la présidente de la Banque fédérale de réserve de Boston, Susan Collins, devrait s'exprimer devant des étudiants et des professeurs et participer à une discussion au coin du feu devant la classe Challenges and Opportunities de l'école de gestion Sloan du Massachusetts Institute of Technology (MIT) à Cambridge. Vendredi, Michelle Bowman, gouverneur de la Réserve fédérale, devrait s'exprimer sur les "Risques de stabilité financière: Résilience et rôle des régulateurs" devant la convention annuelle de l'Association des banquiers du Texas à Arlington, au Texas. Mercredi, le vice-président de la Réserve fédérale, Philip Jefferson, devrait participer virtuellement à une discussion modérée avant l'événement "Exploring Careers in Economics" organisé par la Réserve fédérale. Vendredi, Michael Barr, vice-président de la Réserve fédérale chargé de la supervision, devrait prononcer un discours lors de la cérémonie de remise des diplômes de l'American University School of Public Affairs à Washington. Le même jour, Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, participera à une séance de questions-réponses avant un déjeuner de l'Economic Club of Minnesota à Golden Valley. Par ailleurs, Lisa Cook, gouverneur de la Réserve fédérale, devrait s'exprimer mercredi sur la "stabilité financière" lors d'un événement organisé par la Brookings Institution à Washington.

Robinhood Markets devrait présenter ses résultats du premier trimestre jeudi. Les analystes s'attendent à ce que l'application de trading enregistre un bénéfice, contre une perte l'année dernière, en raison de la reprise des volumes de transactions et de l'augmentation des revenus d'intérêts.

Le New York Times devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre mercredi, grâce à l'augmentation du nombre d'abonnés à ses offres groupées.

Match Group, la société mère de Tinder, devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre mardi, signe que les efforts déployés par l'entreprise pour attirer de nouveaux utilisateurs en ajoutant de nouvelles fonctionnalités à ses applications de rencontres portent leurs fruits. Les investisseurs attendront des commentaires sur l'incertitude économique qui pèse sur les dépenses discrétionnaires, la poussée marketing de Tinder et les efforts pour améliorer les produits pour les utilisateurs de la génération Z et les femmes. Par ailleurs, Bumble devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre mercredi. La société a lancé son rafraîchissement d'application anticipé à la fin du mois dernier pour se concentrer sur les utilisateurs de la génération Z et les femmes, y compris une fonctionnalité pour les femmes leur permettant de poser une question à laquelle leur partenaire potentiel pourrait répondre. Les investisseurs attendront des commentaires sur les efforts de l'entreprise pour attirer de nouveaux utilisateurs dans un contexte d'incertitude économique et de forte inflation, les utilisateurs continuant à dépenser avec prudence.

Kenvue devrait présenter ses résultats du premier trimestre mardi. Les investisseurs devraient être attentifs à toute modification des prévisions de bénéfices annuels de l'entreprise et à la performance de ses marques clés.

La société de communications dans le nuage Twilio devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre mardi, aidée par une demande croissante de ses solutions, les entreprises ayant redoublé d'efforts en matière de numérisation.

Akamai Technologies devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre jeudi, probablement grâce à une demande soutenue pour ses services de sécurité dans le Cloud.

Jeudi, Charles River Laboratories devrait publier ses résultats du premier trimestre avant l'ouverture des marchés. L'accent sera mis sur les mises à jour de ses prévisions annuelles et sur les commentaires concernant les dépenses de ses clients.

Fintech Jack Henry & Associates devrait annoncer un bond de son bénéfice au troisième trimestre mardi, aidé par une forte demande de technologie bancaire.

HF Sinclair devrait annoncer une baisse de ses bénéfices en raison d'une diminution des marges de raffinage mercredi. Les investisseurs attendront des commentaires sur la demande et les activités de maintenance.

Waters devrait également publier ses résultats du premier trimestre mardi. Les investisseurs devraient se concentrer sur les performances de ses équipements et outils de laboratoire utilisés pour la recherche et le développement de médicaments.

Henry Schein devrait publier ses résultats du premier trimestre mardi. Les investisseurs attendront des mises à jour sur les prévisions de bénéfices annuels et les performances de son activité d'équipements dentaires.

Assurant devrait publier ses résultats du premier trimestre mardi. L'assureur devrait enregistrer une hausse de ses bénéfices.

Le promoteur de GNL New Fortress Energy publiera ses résultats du premier trimestre le mercredi 8 mai, avant l'ouverture du marché. La société américaine développe un terminal GNL de 1,4 mpta au large de la côte d'Altamira, au Mexique, qui deviendrait le premier exportateur de GNL au Mexique.

Mardi, Arcadium Lithium, née début 2024 de la fusion de Livent et d'Allkem, devrait afficher une baisse de son bénéfice au premier trimestre en raison de l'effondrement des prix du métal utilisé pour fabriquer les batteries des véhicules électriques.

Sur le front de l'économie canadienne, les données de l'indice des directeurs d'achat Ivey (PMI) pour le mois d'avril devraient être publiées mardi. Vendredi, Statistique Canada devrait publier les données relatives au taux de chômage et au salaire horaire moyen. L'économie canadienne devrait créer 20 000 emplois nets en avril, après avoir perdu 2 200 emplois le mois précédent. Le taux de chômage devrait augmenter à 6,2 % en avril, après avoir atteint 6,1 % en mars.

Wall Street s'attend à une hausse de 22 % du chiffre d'affaires trimestriel du géant canadien du commerce électronique Shopify. Les investisseurs et les analystes s'attendent à des prévisions de croissance pour cette année, qui pourraient être affectées par une économie difficile et des taux d'intérêt encore élevés.

L'opérateur canadien de pipelines Enbridge publie ses résultats du premier trimestre. Les investisseurs seront intéressés par les derniers commentaires de l'entreprise sur l'ouverture de l'extension du pipeline de son concurrent Trans Mountain en mai et sur les perspectives d'Enbridge de procéder à de petites extensions de la capacité de son réseau principal.

Le fabricant d'engrais Nutrien devrait afficher une baisse de son bénéfice trimestriel en raison d'une diminution des prix. Les investisseurs attendent avec impatience tout commentaire sur le déstockage et la demande en Amérique du Nord.

La Financière Manulife devrait publier ses résultats du premier trimestre mercredi. Le plus grand assureur canadien devrait enregistrer une hausse de ses bénéfices.

La Financière Sun Life devrait publier ses résultats du premier trimestre jeudi. Le deuxième assureur vie canadien devrait enregistrer une hausse de ses bénéfices.

Sur le front de l'Amérique latine, la Banque centrale brésilienne devrait rendre sa décision sur les taux mercredi. Par ailleurs, la Banco de Mexico devrait communiquer sa décision sur le taux d'intérêt de référence jeudi. Le même jour, l'agence de statistiques mexicaine, INEGI, devrait publier les chiffres de l'inflation et des prix à la production pour le mois d'avril. Vendredi, les prix à la consommation du Brésil pour le mois d'avril, mesurés par l'indice IPCA, devraient être publiés. Les données sur les ventes au détail du pays devraient être publiées mercredi. Séparément, le Mexique devrait publier les chiffres de la confiance des consommateurs pour le mois d'avril mardi. Vendredi, les données sur la production industrielle mexicaine devraient être publiées. Le Brésil devrait publier les données de sa balance commerciale pour le mois de mai mardi. Mercredi, le Chili devrait publier ses chiffres mensuels sur l'inflation pour le mois d'avril. Par ailleurs, la banque centrale du pays devrait publier mardi des données sur les exportations de cuivre en même temps que les chiffres de la balance commerciale. La banque centrale péruvienne annoncera jeudi sa décision sur les taux d'intérêt, après quoi le pays publiera les chiffres de sa balance commerciale pour le mois de mars. Entre-temps, l'Argentine devrait publier les chiffres de la production industrielle mercredi.