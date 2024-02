À suivre dans la journée - vendredi 9 février

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

8 février - PepsiCo devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, aidé par la résistance de la demande pour ses sodas et ses snacks à un moment où les clients ont largement réduit leurs achats de produits plus chers. Les investisseurs seront attentifs à la croissance des volumes, aux commentaires sur les actions en matière de prix et à toute perturbation de l'activité due au conflit au Moyen-Orient.

Catalent, qui participe à la fabrication du Wegovy, le célèbre médicament amaigrissant de Novo Nordisk, devrait publier ses résultats du deuxième trimestre avant l'ouverture des marchés. Les investisseurs se concentreront sur les mises à jour de ses perspectives annuelles, ses performances trimestrielles ainsi que sur la façon dont le fabricant contractuel se prépare à des réservations futures dans un contexte de demande accrue de nouveaux médicaments pour la perte de poids.

La présidente de la Banque fédérale de réserve de Dallas, Lorie Logan, participera à une séance de questions-réponses avant le 14e sommet annuel du comté de Tarrant sur les transports, à Hurst, au Texas. (1330/1830)

Statistique Canada devrait indiquer que l'économie du pays a créé 15 000 emplois nets en janvier, contre seulement 100 emplois le mois précédent. Le taux de chômage a probablement augmenté à 5,9 % en janvier, contre 5,8 % le mois précédent.

L'agence nationale des statistiques du Mexique devrait annoncer que la production industrielle a probablement baissé de 0,1 % en décembre, après une baisse de 1,0 % en novembre. En glissement annuel, elle devrait augmenter de 2,0 %. Séparément, l'agence brésilienne de statistiques IBGE devrait montrer que le secteur des services a probablement augmenté de 0,7 % en décembre, après une hausse de 0,4 % le mois précédent. Sur une base annuelle, l'activité des services dans le pays s'est probablement contractée de 1,7%.

