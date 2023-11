À suivre dans la journée - mardi 7 novembre

(The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principaux événements et histoires du jour, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs d'Eikon peuvent s'inscrire sur DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

6 novembre -

Uber devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices au troisième trimestre, grâce à la croissance de ses activités de mobilité et de livraison. Les investisseurs surveilleront de près ses commentaires sur les prix et le paysage concurrentiel face à Lyft.

Rivian devrait afficher un chiffre d'affaires plus élevé au troisième trimestre, car la société a livré plus de voitures au cours du trimestre en raison d'une demande stable pour ses véhicules. Wall Street s'attend à ce que le commentaire fournisse des mises à jour sur la rentabilité et la demande pour ses véhicules électriques.

eBay devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce à la bonne tenue de la demande de produits reconditionnés sur sa plateforme.

L'opérateur de l'application de rencontres Bumble devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre grâce aux dépenses soutenues des utilisateurs qui cherchent à entrer en contact avec des personnes sur ses plates-formes.

Coty devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, bénéficiant de ses efforts pour augmenter les prix et d'une forte demande pour ses parfums et cosmétiques haut de gamme et abordables. Les investisseurs attendront des commentaires sur le ralentissement de la demande aux États-Unis, l'impact du ralentissement des ventes dans le secteur de la vente au détail de voyages en Asie et les nouvelles restrictions chinoises sur les revendeurs "daigou".

Un rapport du Département du Commerce devrait montrer que le déficit commercial américain s'est creusé à 59,9 milliards de dollars en septembre, contre 58,3 milliards de dollars en août. Par ailleurs, la Réserve fédérale américaine devrait annoncer que le crédit à la consommation a probablement augmenté de 10 milliards de dollars en septembre, après une baisse de 15,63 milliards de dollars le mois précédent.

Le président de la Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, s'exprimera à Washington lors de la réunion annuelle de la Securities Industry and Financial Markets Association, poursuivant ainsi une récente série d'apparitions publiques alors que le régulateur de Wall Street est confronté à l'opposition de l'industrie concernant les règles à venir sur les informations climatiques.

Le président de la Banque fédérale de réserve de New York, John Williams, animera une discussion hybride organisée par l'Economic Club de New York. (1000/1700) Par ailleurs, le président de la Banque fédérale de réserve de Kansas City, Jeffrey Schmid, prononcera le discours d'ouverture avant la discussion hybride "Energy and the Economy: Reshuffling the Energy Deck", organisée par la Banque fédérale de réserve de Kansas City et la Banque fédérale de réserve de Dallas. (0950/1450) Lors de cette même conférence, la présidente de la Banque fédérale de réserve de Dallas, Lorie Logan, participera à une discussion informelle. (1325/1825)

Pendant ce temps, Michael Barr, vice-président de la Réserve fédérale chargé de la supervision, participe à la discussion sur les technologies financières avant la 7e édition de la Fintech Week à Washington. (0915/1415)

Le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, s'exprime sur le thème "Utiliser les données économiques pour comprendre l'économie" avant la conférence de la Banque fédérale de St: louis: "Beyond the Numbers 2023", à St. Louis. (1000/1500)

La Banque fédérale de réserve de New York publie le troisième trimestre du Household Debt and Credit Report, un ENQUÊTE actualisé des tendances en matière d'emprunt et d'endettement des ménages, y compris des données sur les prêts hypothécaires, les prêts étudiants, les cartes de crédit et les prêts automobiles. (1100/1600)

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken, qui se trouve à Tokyo pour participer à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7, s'entretiendra avec le premier ministre japonais Fumio Kishida.

Mosaic devrait annoncer une baisse de ses bénéfices au troisième trimestre en raison de la diminution des prix des engrais.

Le sous-gouverneur de la Banque du Canada, Sharon Kozicki, prononce le discours d'ouverture de la conférence commémorative John Kuszczak à Ottawa. (1200/1700)

Statistique Canada publiera probablement un excédent commercial élargi de 1 milliard de dollars canadiens en septembre, après avoir affiché un excédent commercial surprise de 718 millions de dollars canadiens en août.

Sur le front Latam, les données commerciales du Chili pour le mois d'octobre devraient être publiées. Par ailleurs, les données sur la production industrielle de l'Argentine pour le mois de septembre sont également attendues.