À suivre dans la journée - jeudi 6 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

5 novembre -

Une multitude de responsables de la Réserve fédérale devraient s'exprimer tout au long de la journée. Le gouverneur de la Réserve fédérale, Michael Barr, participera à une discussion virtuelle sur le développement communautaire organisée par Fed Communities. (1100/1600) Par ailleurs, John Williams, de la Fed de New York, devrait donner une conférence sur "Le taux d'intérêt naturel" avant un événement organisé par l'Institut pour la stabilité monétaire et financière de l'Université Goethe (IMFS). (1100/1600) Par ailleurs, Beth Hammack, présidente de la Fed de Cleveland, s'exprimera lors d'un séminaire en ligne de l'Economic Club of New York. (1200/1700) Par ailleurs, le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, participera à la conférence économique annuelle 2025 de la Banque du Canada. (1530/2030) Par ailleurs, Anna Paulson, présidente de la Fed de Philadelphie, interviendra sur le thème "The Federal Reserve Bank of Philadelphia's Consumer Finance Institute" avant la "New Perspectives on Consumer Behavior in Credit and Payments Markets Conference - 2025" organisée par la Federal Reserve Bank of Philadelphia. (1630 /2130) Enfin, Alberto Musalem, président de la Fed de Saint-Louis, devrait s'exprimer sur l'économie américaine et la politique monétaire devant la Fixed Income Analysts Society, Inc. (1730/2230)

Warner Bros Discovery devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, la baisse continue des réseaux linéaires pesant sur la croissance globale.

Novavax devrait publier ses résultats du troisième trimestre avant l'ouverture du marché. Les investisseurs attendront des commentaires sur la manière de relancer sa base de revenus en déclin et des mises à jour des perspectives annuelles.

La marque de vêtements de luxe Ralph Lauren devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, grâce à une augmentation de la demande pour ses chemises Polo et ses pulls à tricot câblé. Les investisseurs attendront des commentaires sur l'impact des droits de douane sur le moral des consommateurs, les prix, les coûts des intrants ainsi que les prévisions annuelles.

Kenvue devrait présenter ses résultats du troisième trimestre avant l'ouverture des marchés. L'accent sera mis sur les ventes trimestrielles de l'entreprise dans ses activités principales et sur les mises à jour concernant la révision stratégique en cours, la recherche d'un directeur général permanent et les litiges. Tout commentaire sur la demande de Tylenol sera également suivi avec attention.

ConocoPhillips devrait annoncer un bénéfice plus faible au troisième trimestre, en raison de la baisse des prix du brut. L'augmentation de la production à la suite de l'acquisition de Marathon Oil devrait compenser une partie de cette baisse. Les investisseurs attendront des mises à jour sur les plans de réduction de la dette et des coûts de l'entreprise dans le cadre de sa restructuration, notamment par la vente d'actifs non essentiels et des réductions d'emploi.

Tapestry devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à la forte demande pour ses populaires sacs à main Coach. Les investisseurs seront attentifs aux prévisions de l'entreprise pour le trimestre des fêtes de fin d'année.

Le fabricant de vêtements de sport Under Armour devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, en raison d'une demande plus faible pour ses produits. Les investisseurs attendront des commentaires sur la demande, l'impact de la concurrence croissante, les mesures de réduction des coûts et les prévisions annuelles.

News Corp devrait enregistrer une baisse de 17 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre, en raison d'une chute brutale des recettes publicitaires.

Air Products publiera ses résultats du quatrième trimestre avant l'ouverture des marchés. Les analystes s'attendent à ce que la société enregistre un bénéfice ajusté de 3,38 dollars par action.

NRG Energy devrait afficher un bénéfice ajusté de 2,10 dollars par action pour le troisième trimestre, selon les données compilées par LSEG. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les demandes d'électricité des centres de données et à toute nouvelle concernant les dépenses d'investissement, étant donné que la demande d'électricité devrait augmenter au cours des deux prochaines années.

Canadian Natural Resources publiera ses résultats du troisième trimestre avant l'ouverture du marché. Les analystes s'attendent à ce que la société déclare un bénéfice ajusté de 85 cents canadiens par action pour le trimestre clos le 30 septembre.

Sur le front économique au Canada, la Richard Ivey School of Business publiera les données PMI du pays pour le mois d'octobre.

Au Mexique, Banco de Mexico devrait réduire son taux d'intérêt de 25 points de base par rapport à son niveau de 7,50 %.