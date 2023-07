A suivre aujourd'hui... Voltalia

(AOF) - Voltalia, entreprise internationale des énergies renouvelables, annonce aujourd’hui le début de la production de SSM3-6, une centrale solaire de 260 mégawatts située dans le complexe de Serra Branca. La construction du parc solaire SSM3-6 (Solar Serra do Mel 3, 4, 5 et 6) a été lancée en mars 2022. Sur un total de 260 mégawatts, 17 mégawatts ont commencé à produire vendredi dernier, tandis que le solde sera progressivement mis en service au cours des prochains mois.

Cette centrale est adossée à un contrat de vente d'électricité de 14 ans avec Copel, une utility brésilienne, partenaire historique de Voltalia.

SSM3-6 fait partie du complexe de Serra Branca, le plus grand complexe éolien et solaire au monde, entièrement développé par Voltalia et situé dans l'État brésilien du Rio Grande do Norte. Le complexe génère l'une des énergies les plus compétitives du pays avec des niveaux exceptionnels de vent et d'ensoleillement, sources d'énergie complémentaires.

Les projets de ce complexe géant profitent d'infrastructures communes (connexion au réseau et accès) et de synergies opérationnelles, par exemple pour les constructions de SSM3-6 et SSM1-2, une centrale solaire de 320 mégawatts mise en service en 2022.

De plus grandes disparités entre les utilities

L'Observatoire mondial des marchés de l'énergie souligne une grande disparité des prix de détail de l'énergie en Europe. Subissant à la fois l'effet de la hausse des prix de gros et une forte volatilité des prix de vente aux consommateurs finaux, la rentabilité des intervenants est sous pression. Alors que les seize plus grands fournisseurs d'énergie européens ont bénéficié l'an passé d'une importante progression de leur chiffre d'affaires (+47% par rapport à 2020), leur marge brute d'exploitation (marge d'Ebitda), s'est dégradée, passant de 20,2% à 19,6%. Ceux qui ont dû recourir à des achats d'électricité sur le marché ont dû payer ces volumes supplémentaires bien plus chers que le niveau de prix de vente déjà fixés et ont donc vu leurs marges se dégrader.

Confronté à la moindre disponibilité de son parc nucléaire, EDF, renationalisé, devrait afficher une perte annuelle de 29 milliards d'euros en 2022. Engie s'en sort mieux car il a réussi à réduire ses importations de gaz russe au premier semestre tout en bénéficiant des prix élevés de l'électricité et de son exposition accrue aux sources renouvelables.