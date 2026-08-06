À suivre aujourd'hui - Vendredi 7 août

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6 août - Sur le plan économique américain, le rapport sur l'emploi du ministère du Travail, très suivi, devrait indiquer que les emplois non agricoles ont probablement augmenté de 80.000 en juillet, après une hausse de 57.000 le mois précédent. Les emplois dans le secteur privé ont probablement progressé de 78.000 en juillet, après une création de 49.000 emplois en juin. Le taux de chômage devrait être resté inchangé à 4,2% en juillet. Parallèlement, les salaires moyens devraient avoir progressé de 0,3% le mois dernier, un chiffre identique à celui du mois précédent. En glissement annuel, les salaires moyens devraient avoir légèrement augmenté de 3,5% en juillet. Par ailleurs, la Réserve fédérale devrait indiquer que le crédit à la consommation accordé aux consommateurs américains a probablement atteint 10,5 milliards de dollars en juin.

Le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, doit participer à distance à une discussion informelle sur l'économie, le leadership et l'évolution du rôle de la Réserve fédérale, dans le cadre d'un événement organisé par la National Association for Business Economics à Richmond. (10h00/14h00)

Take-Two Interactive devrait annoncer une légère baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, la société étant confrontée à une concurrence acharnée de la part d’éditeurs de jeux vidéo rivaux, alors que le marché attend la sortie de son titre tant attendu, “Grand Theft Auto VI”. Les investisseurs se concentreront principalement sur les commentaires de la société concernant la sortie prochaine du jeu, ainsi que sur ses prévisions de chiffre d'affaires pour l’année.

Le fabricant de vêtements de sport Under Armour devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, pénalisé par une demande en recul pour ses produits. Les investisseurs attendront des commentaires sur la demande, l’impact d’une concurrence accrue, les mesures de réduction des coûts et les prévisions annuelles.

Vistra doit publier ses résultats du deuxième trimestre. Les investisseurs s'intéresseront aux volumes de production d'électricité, aux prix de gros de l'électricité, ainsi qu'à toute mise à jour concernant les tendances de la demande et l'allocation du capital.

Du côté de l'actualité économique canadienne, Statistique Canada s'apprête à publier les chiffres de l'emploi pour le mois de juillet. Les données devraient indiquer que l'économie a créé 15.000 emplois et que le taux de chômage est resté stable à 6,5%.

En Amérique latine, l’indice d’inflationbrésilienIGP-DI pour juillet devrait reculer de 0,92% après avoir affiché une baisse de 0,79% en juin. Par ailleurs, l’agence statistique mexicaine, l’INEGI, devrait indiquer que l’inflation sur 12 mois a probablement augmenté de 3,12% en juillet, après une hausse de 3,37% en juin. L’inflation globale du pays devrait avoir légèrement progressé de 0,03% en juillet, après une baisse de 0,27% le mois précédent, tandis que l’inflation sous-jacente aurait augmenté de 0,22% le mois dernier. Par ailleurs, les chiffres de l'indice des prix à la production du pays pour juillet seront également publiés. De plus, l'agence statistique chilienne, l'INE, devrait indiquer que les prix à la consommation ont probablement progressé de 0,1% en juillet, après être restés stables le mois précédent. Par ailleurs, la banque centrale chilienne devrait annoncer que l'excédent commercial du pays s'est réduit à 2.380 millions de dollars en juillet, après avoir affiché un excédent de 3.318 millions de dollars le mois précédent.