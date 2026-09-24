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À suivre aujourd'hui - Vendredi 25 septembre
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 20:31
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(« The Day Ahead » est une publication diffusée par e-mail et au format PDF qui regroupe les principaux sujets et événements de la journée, des analyses et d’autres articles de fond. Pour recevoir « The Day Ahead », les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s’inscrire à l’adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s’inscrire à l’adresse RT/DAY/US. Toutes les heures sont indiquées en heure de l’Est (ET) / GMT)

24 septembre -

Les investisseurs se tourneront vers les enquêtes de l’Université du Michigan auprès des consommateurs, où l’indice de confiance des consommateurs devrait s’établir à 47,6 pour septembre, contre une estimation préliminaire de 47,8. Par ailleurs, les nouvelles commandes de biens durables fabriqués aux États-Unis devraient reculer de 0,4 % en août, après une hausse de 1,1 % en juillet. Horstransports, les biens durables devraient avoir progressé de 0,6 % sur le mois.

Le président de la Banque fédérale de réserve de New York, JohnWilliams, devrait participer à une table ronde sur la politique monétaire lors de la 6e Conférence sur l’économie monétaire organisée par l’université d’Oxford, la Fed de New York et la Banque d’Angleterre (05h15/09h15). Par ailleurs, JeffreySchmid, de la Fed du Kansas, doit prendre la parole lors de la réunion du Conseil civique du Grand Kansas City (09h20/13h20). BethHammack, de la Fed de Cleveland, doit également participer à une table ronde sur la politique monétaire lors de la conférence « Inflation: Drivers and Dynamics Conference 2026 » (14h00/18h00).

JoeBrock, rédacteur en chef de la rubrique Défense mondiale chez Reuters, s'entretiendra avec JoeLonsdale, fondateur et associé gérant de 8VC et cofondateur de PalantirTechnologies (12 h 10/16 h 10).

Les indicateurs d’inflation au Brésil seront également à surveiller. Les prix à la consommation, mesurés par l’indice IPCA-15, devraient avoir progressé de 0,53 % au cours du mois clos mi-septembre, après avoir reculé de 0,4 % lors de la période précédente. Sur les 12 mois clos mi-septembre, les prix devraient avoir augmenté de 4,30 %, contre 4,24 % mi-août.

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