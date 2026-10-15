À suivre aujourd'hui - Vendredi 16 octobre

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15 octobre - Le Bureau des statistiques du travail du ministère américain du Travail devrait publier les données relatives aux prix à l'importation et à l'exportation des États-Unis pour le mois de septembre. Les prix à l'importation devraient avoir progressé de 0,8% en glissement mensuel, après une hausse de 0,7% le mois précédent, tandis que les prix à l'exportation devraient avoir augmenté de 1%, après une hausse de 0,6% en août. Par ailleurs, la Réserve fédérale devrait annoncer que la production industrielle a progressé de 0,4% le mois dernier, après être restée stable en août. Le taux d'utilisation des capacités de production devrait quant à lui passer de 76,3% à 76,5%.

Par ailleurs, Exxon Mobil, dans un document réglementaire déposé avant l’ouverture du marché, détaillera les facteurs qui ont influencé ses résultats du troisième trimestre.

Au Canada, la Société canadienne d’hypothèques et de logement devrait publier les chiffres des mises en chantier, qui devraient s’établir à 232.500 unités en rythme annualisé en septembre, contre 229.000 en août.