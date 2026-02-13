A suivre aujourd'hui... Ubisoft Entertainment

(AOF) - Ubisoft a annoncé jeudi avoir enregistré un chiffre d'affaires en croissance à deux chiffres sur un an et supérieur à ses attentes au cours de son 3ème trimestre décalé, clos fin décembre, une performance qui ne semble cependant pas de nature à totalement rassurer le marché après le spectaculaire avertissement lancé le mois dernier. Le groupe français de jeux vidéo indique avoir généré des réservations nettes ("net bookings") de 338 millions d'euros sur les trois derniers mois de l'année 2025, soit une hausse de 12% sur un an.

A titre de comparaison, Ubisoft avait communiqué à titre indicatif, le 21 janvier dernier, un montant de "net bookings" d'environ 330 millions d'euros pour le trimestre.

Dans un communiqué, la société explique que cette performance supérieure aux attentes a été principalement portée par ses partenariats et sa franchise "Assassin's Creed", tandis que son activité de jeux anciens ("back-catalogue") a progressé de 11% sur un an, tirée notamment par les titres "Avatar" et "The Division".

Les objectifs 2025/2026 récemment abaissés sont confirmés

Le groupe a par ailleurs maintenu ses objectifs financiers pour l'exercice 2025/2026, qu'il avait revus à la baisse le mois dernier, à commencer par sa prévision d'un "net bookings" d'environ 1,5 milliard d'euros sur l'exercice.

Sur les neuf premiers mois de son année fiscale décalée, à la fin décembre, ses réservations nettes totalisent 1,1 milliard d'euros, en hausse de 18% sur un an, portées par "Assassin's Creed" (presque x2), "The Division" (x2), "Anno" (x4) et "Avatar" (+20%).

Il réaffirme par ailleurs sa prévision d'une perte opérationnelle (Ebit) non-IFRS d'environ un milliard d'euros pour un flux de trésorerie disponible ("free cash flow") négatif, compris entre -400 millions d'euros et -500 millions d'euros.

Mais le mal reste profond...

Pour mémoire, Ubisoft avait annoncé à la fin du mois de janvier une nette révision à la baisse de ses objectifs 2025/2026, ainsi que l'abandon de ceux prévus en 2026/2027.

L'entreprise avait également dévoilé une refonte majeure de son organisation et de son modèle opérationnel, marquée par un recentrage de son portefeuille et des suppressions de postes à la clé, ce qui avait entraîné un plongeon de 39% de son titre en une séance de Bourse. L'action s'est reprise d'à peine 3% depuis.

AOF - EN SAVOIR PLUS

UBISOFT

=/ Points clés /=

-Troisième éditeur mondial indépendant de jeux vidéo, attirant 138 millions de joueurs uniques, créé en 1986 et détenant les marques phares Assassin’s Creed, Just Dance, Watch Dogs, The Division, Far Cry, For Honor, Tom Clancy, the Crew, Ghost Recon, Rainbow, Brawlhalla… ;

- Chiffre d'affaires de 2,3 Mds€ réalisé en Amérique du nord pour 53 % et en Europe pour 35 % ;

- Activité répartie entre les consoles pour 56 %, les ordinateurs pour 32 % et les téléphones pour 6 % ;

- 5 ambitions : détention de la totalité des marques, intégration des nouveautés technologiques dans la politique R&D, maîtrise de la production interne à 96 %, puis montée en puissance de la récurrence des revenus (96 % apportés par le « back catalogue ») et de la rentabilité via la digitalisation (89 % du net booking) ;

- Capital détenu à 25,42 % et 29,64 % des droits de vote par 2 actionnaires agissant de concert -les frères fondateurs et la famille Guillemot avec 15,48 % des actions d’une part, le chinois Tencent avec 9,99 % d’autre part- puis par les salariés (3,6 %) ;

- Présidence et direction générale du conseil de 11 membres assurée par Yves Guillemot.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires, en refonte depuis plus d’un an avant la présentation en janvier 2026 d’une nouvelle démarche opérationnelle fondée sur les Creative Houses :

- réorganisation industrielle avec une réduction nette de 300 M€ de la base de coûts fixes entre 2024 et 2027, par fermeture de bureaux et sites de production, baisse des effectifs, suppressions de jeux & ventes d’actifs non-essentiels, construction de marques et de services Live plus puissants, sélectivité accrue, au prix de dépréciations dans la R&D et intégration des avis des joueurs via Title Updates,

- réorganisation capitalistique : création, fin novembre, de la filiale Vantage, société commune avec Tencent, actionnaire à hauteur de 26,3 %, dédiée aux marques emblématiques Assassin’s Creed, Far Cry & Tom Clancy’s et Rainbow Six,

- valorisation des jeux et franchises via les partenariats et monétisation des droits de streaming,

- innovation fondée sur des technologies de pointe (Anvil et Snowdrop pour les moteurs, Ubisoft connect et I3D.net pour la distribution), Voxel et cloud computing avec Scalar…, accélérée par le soutien aux start-ups -6 à 10 incubées chaque année- et par « Lead associate » (studios de création) et Motion Pictures (animation et film) ;

- Stratégie environnementale :

- recours aux énergies renouvelables pour les centres de données français et canadiens,

- séquestration des émissions de GES et réduction constante des émissions par employé, (10,8 % en 2024 vs 2019) ;

- Vers une meilleure aisance financière pour le développement des jeux, l’investissement de 1,16 Md€ de Telcen dans Vantage ayant permis un remboursement par anticipation, pour un montant de 86 M€ de certains emprunts à court terme ;

- Bilan renforcé : 1,7 Md€ de fonds propres, trésorerie de 1 Md€ environ et dette nette de 1,15 Md€ à fin septembre.

=/ Défis /=

- Activité commerciale centrée sur septembre-janvier, d’où la clôture des comptes à fin mars ;

- Suivi du net booking, (réservations nettes) en hausse de 20 % à 772 M à fin septembre ;

- Engagement fort dans les jeux d’aventure en monde ouvert, avec objectif de regagner le leadership mondial, et dans les expériences natives ou GaaS et poursuite des succès de Assassin’s Creed Shadows et rainbow Six Siege ;

- Après une forte perte nette sur l’exercice 2024-25 mais un retour à la rentabilité du résultat opérationnel à fin septembre, objectifs 2025-26 confirmés : stabilité du net booking, résultat opérationnel autour de l’équililbre, autofinancement libre encore négatif et position de dette autour de zéro,

- Anticipations 2026-27 : retour à la profitabilité opérationnelle et à la génération d’autofinancement libre ;

- Société ne distribuant pas de dividende.