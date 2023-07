A suivre aujourd'hui... Ubisoft

(AOF) - Ubisoft a annoncé le renforcement son Conseil d'administration " pour enrichir la diversité de compétences et d’expertise de ses membres indépendants ". À cette fin, le Conseil d'administration de l’éditeur de jeux vidéo a proposé pour sa prochaine Assemblée générale annuelle de septembre, la nomination de deux nouvelles administratrices indépendantes, dotées chacune d'une solide expérience de dirigeantes à l’international.

Claude France, qui a rejoint le Conseil d'administration d'Ubisoft en juillet 2022 pour y apporter son expertise numérique et de la Tech ainsi que son expérience dans la gestion d'organisations d'envergure, sera par ailleurs nommée Administratrice référente indépendante et Présidente du Comité d'audit et des risques.

Le Conseil d'administration d'Ubisoft, sur recommandation du Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance, a décidé de soumettre au vote des actionnaires la nomination de Katherine Hays et d'Olfa Zorgati, en tant que nouvelles administratrices indépendantes.

Katherine Hays (47 ans) a plus de 20 ans d'expérience dans les domaines de l'esport, des jeux vidéo, de la publicité, des médias et du divertissement, en tant qu'entrepreneur et dirigeante. Elle est actuellement membre indépendante du Conseil d'administration de Technicolor Creative Studios (depuis 2022), conseille de nombreuses start-ups spécialisées dans l'esport et conseille également des investisseurs institutionnels aux Émirats arabes unis.

Olfa Zorgati (49 ans) bénéficie d'une solide expérience dans la finance et le management, et d'une expertise approfondie dans le secteur de la Tech. Elle est actuellement Directrice financière et Vice-présidente exécutive des opérations, membre du comité exécutif, d'ESI Group, une société de logiciels et de technologies qu'elle a rejoint en 2018.

Ces candidates succéderont à deux membres du Conseil d'administration : comme prévu, Didier Crespel ne sera pas renouvelé lors de la prochaine Assemblée générale. Florence Naviner a quant à elle exprimé le souhait de consacrer plus de temps à ses projets professionnels et a donc demandé à être relevée de ses fonctions au sein du Conseil d'administration à compter de la prochaine Assemblée générale.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

-Troisième éditeur mondial indépendant de jeux vidéo créé en 1986 détenant les marques phares Assassin’s Creed, Just Dance, Watch Dogs, The Division, Far Cry, For Honor, the Crew, Ghost Recon, Rainbow 6 … ;

- Chiffre d'affaires de 2,1 Md€ réparti entre l’Amérique du nord pour 51 %, l’Europe pour 30 % et le reste du monde ;

- 5 forces pour le modèle d’affaires : détention de la totalité des marques, intégration des nouveautés technologiques dans la politique R&D, maîtrise de la production interne à 96 %, montée en puissance de la récurrence des revenus (64 % apportés par le « back catalogue »), rentabilité via la digitalisation ;

- Présidence et direction générale du conseil de 11 membres assurée par Yves Guillemot ;

- Bilan solide, avec 1,8 Md€ de capitaux propres, 331M€ de dette nette et 1,5 Md€ de trésorerie.

Enjeux

- Priorités stratégiques révisées début 2023 :

- construction de marques et de services Live plus puissants, d’où l’arrêt du développement de 7 projets,

- concentration sur moins de titres, d’où la dépréciation d’environ 500 M€ de R&D capitalisée, concernant les jeux premium et Free-to-Play,

- réorganisation industrielle avec une réduction nette de + 200 M€ de la base de coûts non-variables de plus de 200 millions d’euros au cours des deux prochaines années ;

- Stratégie d'innovation :

- « Lead associate » pour les 45 studios de création,

- technologies de pointe (Anvil et Snowdrop pour les moteurs, Ubisoft connect et I3D.net pour la distribution), le Web3 ,le Voxel et le cloud computing avec Scalar…,

- soutien aux start-up : 6 à 10 incubées chaque année ;

- Stratégie environnementale pilotée par le Bilan BEGES :

- recours aux énergies renouvelables pour les centres de données français et canadiens,

- séquestration des émissions de GES et réduction des émissions par employé de 8,8 % en mars 2024 (vs 2019) ;

- Montée rapide du mobile dans le net booking (27 %), égal au chiffre d’affaires annuel.

Défis

- Activité concentrée sur septembre-janvier, d’où la clôture des comptes à fin mars ;

- Après les déceptions commerciales de l’hiver, quel accueil du public à Skull and Bones dont le lancement a été une fois de plus reporté ;

- Dégradation du climat social, notamment en France ;

- Spéculations sur les liens capitalistiques de la société holding Guillemot Brothers, fondatrice d’Ubisoft, avec le Tencent, titulaire de 49,9 % de son capital et de 5 % de ses droits de vote ;

- Après une perte opérationnelle au 1er semestre, abaissement des objectifs :

- 3ème trimestre 2022-2023 : net booking de 725 M€,

- exercice 2022-23 : recul de + 10 % des ventes, bénéfice opérationnel autour de 400 M€ et perte nette de 500 M€ ;

- Fortes attentes pour 2023-24 avec les sorties d'Assassin's Creed Mirage, Avatar : Frontiers of Pandora, Skull and Bones.

En savoir plus sur le secteur Jeux Vidéo

Recul historique du marché chinois

Cette année, le marché chinois, premier mondial devant celui des Etats-Unis, devrait enregistrer un repli de 2,5 % par rapport à 2021 (à 45,44 milliards de dollars), selon la firme de recherche Niko Partners. Cette tendance provient du recul de 5,1% du segment mobile, qui représente quasiment les deux tiers du marché, du fait de la limitation de pratique de jeux pour les moins de 18 ans. Dans le même temps, les autorités n'ont délivré aucune autorisation de sortie de jeux vidéo chinois durant une période de 263 jours. Les titres mobiles pâtissent également du mécanisme d'Apple - l'App Tracking Transparency (ATT) - qui restreint le ciblage publicitaire au sein des applications téléchargées depuis son App Store. Toutefois le recul du marché chinois devrait être passager. Dès 2026 le nombre de joueurs devrait franchir le cap des 750 millions de personnes pour un secteur pesant alors plus de 53 milliards de dollars.