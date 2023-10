A suivre aujourd'hui... Toosla

(AOF) - Au premier semestre 2023, Toosla enregistre une perte nette de 3,6 millions d'euros contre 1,12 million il y a un an, pour un chiffre d'affaires passé de 2,99 à 4,79 millions d'euros. La marge d'Ebitda ajustée est tombée à 0,3% contre 10,6% il y a un an. Le groupe annonce une trésorerie disponible de 5,1 millions d'euros au 30 juin 2023. Ses capitaux propres s'élèvent à 1,7 million d'euros et sa dette financière de 16,6 million d'euros. "

" La performance économique du premier semestre 2023 n'est clairement pas à la hauteur de nos attentes et ne reflète pas le potentiel de la Société " estime Jean-François Boucher, Président de Toosla. " Ce constat justifie pleinement la mise en œuvre rapide de la nouvelle feuille de route présentée ce jour. "

Cette nouvelle feuille de route " doit être en mesure de financer son activité des 12 prochains mois sans appel au marché ". Le spécialiste digital de la location de voiture de courte durée se fixe comme objectifs de réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 10 millions d'euros en 2023 et 12 millions en 2024, contre moins de 8 millions en 2022, et d'amener progressivement sa marge d'Ebitda ajustée à plus de 7% dès le 2nd semestre 2023 (7% au cours de l'exercice 2022) et plus de 12% en 2024.

À Paris, un travail de fond est engagé pour faciliter l'acquisition (optimisation de la communication et amélioration de l'e-réputation), l'enrôlement (réservation depuis le site Internet, renouvellement de l'application mobile) et la fidélisation (communication régulière et programme de parrainage) des clients.

Toosla va engager le déploiement de son offre sur le plan national, avec l'objectif de couvrir au moins 3 nouvelles villes d'ici à la fin de l'année 2024 en privilégiant les grandes agglomérations (Bordeaux, Lille, Lyon, Nice, Nantes, etc.) où " les attentes des consommateurs sont comparables à Paris ".

Enfin, courant 2024, Toosla a prévu de lancer MyToosla, un tout nouveau service d'abonnement automobile qui " fera définitivement passer les conducteurs dans une nouvelle dimension ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "hôtellerie et loisirs"

Un tourisme mondial toujours en progression

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 700 millions de touristes ont voyagé à l'international, soit plus du double (+133%) du chiffre enregistré à la même période en 2021. Ce chiffre atteint 63 % des niveaux de 2019, ce qui devrait permettre au secteur d'atteindre 65 % de ses niveaux pré-pandémiques en 2022. Ce résultat est dû à un fort niveau de demande et à la levée progressive des restrictions dans un grand nombre de pays. L'Europe soutient significativement ce rebond avec l'arrivée de 477 millions de personnes entre janvier et septembre 2022 (68% du total mondial), atteignant 81% du niveau pré-covid. Le tourisme y est tiré par une forte demande intra-régionale et des voyages en provenance des États-Unis. Certaines destinations ont enregistré des augmentations notables de leurs recettes, notamment la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la Lettonie, le Portugal, le Pakistan, le Mexique, le Maroc et la France.