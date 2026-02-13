A suivre aujourd'hui... TF1

(AOF) - Le groupe audiovisuel annonce avoir atteint ses objectifs révisés pour 2025 dans un environnement publicitaire resté difficile. Le chiffre d'affaires consolidé ressort à 2,29 MdsEUR, en recul de 2,5%, et quasi stable à périmètre et taux de change constants.

Les revenus publicitaires de la plateforme TF1 + ont progressé de 35,8%, confirmant la montée en puissance du streaming dans le modèle du groupe. En télévision linéaire, TF1 a gagné des parts de marché, ce qui a permis d'atténuer le fort repli du marché publicitaire, particulièrement marqué au quatrième trimestre.

Studio TF1 affiche également une bonne dynamique, avec une croissance de +9,2%, renforcée par la contribution de Johnson Production Group.

La rentabilité est restée solide, avec une marge des activités de 11%, conforme aux objectifs annoncés. La situation financière s'est encore renforcée, le groupe affichant un excédent financier net de 515 MEUR.

Fort de ces résultats, le conseil d'administration proposera le versement d'un dividende de 0,63 EUR par action, en hausse de 5% par rapport à l'an dernier.

TF1 aborde 2026 avec l'ambition de poursuivre l'accélération de sa transformation digitale. Dans un marché publicitaire en mutation rapide, marqué par l'évolution des usages et une conjoncture macro-économique et politique instable, la publicité linéaire devrait demeurer sous forte pression en 2026. Dans cette phase de transition vers le digital, TF1 indique vouloir préserver sa marge des activités, hors éléments exceptionnels, afin d'accompagner cette transformation sans dégrader sa rentabilité.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Premier groupe télévisuel français avec 22,6 % de part d’audience chez les moins de 50 ans et 20,4 % chez les 25-49 ans ;

- Cinq chaînes en clair -TF1, TMC, LCI, TFX, TF SERIES FILMS, 3 chaînes thématiques payantes -TV Breizh, Histoire et Ushuaïa- et une plateforme de streaming, TF1 +;

- Chiffre d’affaires de 2 Mds€, réalisé à 82 % dans la publicité dont 1 % dans le streaming, et 18 % dans les activités studios et divertissements avec les producteurs Blue Spirit, Anagram, de Mensen, IZEN, Reel One, Real Lava… puis 17 % avec Newen Studios ;

- Ambition d’être la destination gratuite de référence sur l’écran de télévision pour le divertissement familial et l’information sur les marchés francophones, avec 3 axes stratégiques :

- linéaire : maintenir le leadership sur le marché publicitaire,

- digital : devenir la première plateforme de streaming gratuite en France

- production : faire de Newen Studios le studio européen de référence à racine française ;

- Capital verrouillé par Bouygues (45,2 %) et par les salariés (1O,7 %) et par l’impossibilité législative d’OPA, Rodolphe Belmer étant président-directeur général du conseil de 13 administrateurs ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- monétisation des données, de l’offre publicitaire et du service de streaming gratuit et élargissement des compétences Tech & Média,

- plateforme de streaming TF1+ : agrégation de grandes marques -Le Figaro, l’Equipe ou Deezer-, la stratégie data maximisant la valeur des inventaires digitaux,

- renforcement de Studio TF1, ex-Newen , disponible dans les pays francophones (Belgique, Luxembourg et Suisse) et partenaire des diffuseurs ou plateformes, en France et à l’international (avec acquisitions ciblées type l’américain JPG),

- production de films et, à partir de 2026, distribution en salles,

- diversifications : valorisation du portefeuille via les licences, de l’expertise média via l’offre de programmes pour marques, coproduction de concerts et de musique…,

- contrôle strict du besoin en fonds de roulement

- innovation déclinée en amont dans la production de contenus, en aval avec le digital en s’appuyant sur le FabLab TF1 et 3 hubs d’innovation : convergence des datas au service des clients, amélioration via l’intelligence artificielle de l’indexation des contenus et expansion de la Tech Media via l’AdTech,

- Stratégie environnementale 2030 : recul de 42 %, vs 2021, des émissions directes de CO2 via l’écoproduction (100 % dès 2027), la sobriété numérique, la décarbonation des achats et 25 % de celle des fournisseurs) ;

- Bilan non endetté avec des capitaux propres de 1,9 Md€ et, à fin juin, une trésorerie nette de 475 M€ (environ 1/4 de la valorisation boursière).

Défis

- Secteur très réglementé avec limites aux redéploiements et à la croissance externe, incertitudes liées à la montée en puissance de la vidéo à la demande, de la TV connectée et de la puissance des nouveaux acteurs –Apple TV, Netflix, Amazon Prime , Max… ;

- Maintien de la résistance des revenus publicitairse de la télévision observée au 1 er trimestre ;

- Nourrie par le renforcement de Bouygues dans le capital au moins de mai, reprise des rumeurs de rapprochement, aujourd’hui interdit par la loi, avec M6 ;

- Après une avancée de 1,6 % du chiffre d’’affaires et une stabilité du bénéfice opérationnel, perspectives 2025 inchangées : croissance à 2 chiffres du digital en s’appuyant sur le lancement de TF1+, maintien du taux de marge opérationnelle courante et politique de distribution en croissance ;

- Dividende 2024 en hausse à 0,60 €.