A suivre aujourd'hui... Technip Energies

(AOF) - Technip Energies annonce avoir finalisé l’acquisition de l’activité Advanced Materials & Catalysts (AM&C) auprès d’Ecovyst Inc, un spécialiste des catalyseurs de spécialité et des matériaux avancés. 330 collaborateurs rejoignent Technip Energies. Le portefeuille comprend Advanced Silicas, fournisseur majeur de matériaux et catalyseurs à base de silice, ainsi que Zeolyst International, coentreprise avec Shell Catalysts & Technologies, spécialisée dans les matériaux et catalyseurs à base de zéolites pour l'hydrocraquage, les carburants durables et le recyclage avancé.

L'activité AM&C devrait contribuer immédiatement aux résultats et au flux de trésorerie de Technip Energies, renforçant ainsi le profil financier du Groupe et ouvrant de nouvelles perspectives de création de valeur.

- Leader mondial de l’ingenierie et des technologies pour la transition énergétique -gaz naturel liquéfié, hydrogène, éthylène-, créé en février 2021 par cession de TechnipFMC ;

- Chiffre d’affaires de 6,9 Mds€ provenant à 70% de la livraison de projets et à 30% des offres de technologie, produits et services ;

- Modèle d’affaires hybride, avec deux segments complémentaires :

- cycle long avec la livraison de projets,

- cycle court à rentabilité élevée -TPS ou Technologies, produits et services- avec une focalisation sur les solutions énergétiques sans carbone puis le recyclage des textiles avec la filiale Teju;

- Capital ouvert mais bloqué par les actionnaires de concert -HAL Invest, holding de la famille Van der Vorm pour 14,6% et BPI France pour 9,1%-, Joseph Rinaldi présidant le conseil d’administration de 9 membres, Arnaud Pieton étant directeur général.

- Agilité du modèle d’affaires :

- focus sur la génération de trésorerie -2,2-2,6 Mds cumulés entre 2024 et 2028, avec recours aux investissements dans des modèles d’entreprise adjacents ;

- renforcement des positions dans le gaz naturel bas carbone et les solutions net zéro et pénétration de nouveaux marchés : offres CCUS ou solutions Power-to-X…,

-accélération de la croissance par partenariats stratégiques (Shell pour le captage de carbone…), sociétés communes (John Cockerill pour l’industrialisation de l’hydrogène vert) ou, pour Reju avec IBM ou Under Armour …,

- déploiement des plateformes propriétaires au service des solutions de technologie propre à large public, telle Capture.now,

- innovation menée par 3 centres de R&D et riche d’un portefeuille de 3 000 brevets :

- déployant des plateformes propriétaires au service des solutions de technologie pour un large public, telle Capture.now

- dédiée à 100 % à la transition énergétique via la décarbonation, la capture de CO2 et les projets zéro carbone -BleH2 by T.EN (solutions à la production d’hydrogène), Canopy by T.EN (capture du CO2), Rely Clear100+ pour les unités d’hydrogène vert de 100 MW, ammoniac bleu, flotteurs éoliens d’Inocean, carburants durables pour l’aviation… ;

- Stratégie environnementale net zéro 2050 :

- point d’étape 2030 : neutralité totale de la production,

- mesure des émissions évitées chez les clients, acquisitions ciblées (Processium dans la chimie) ;

- Bonne visibilité avec un carnet de commandes de 16,7 Mds€ à fin septembre ;

- Forte position -35 % du marché mondial- dans le GNL ;

- Bilan non endetté avec 2,2 Mds€ de capitaux propres et 4,8 Mds€ de liquidités à fin septembre.

- Intégration d’AM&C, spécialiste américain des catalyseurs pour éthylène, acquis pour 556 M$ en septembre dont il est attendu un impact positif sur la rentabilité dès 2026 ;

- Après une hausse de 9 % du chiffre d’affaires et de l’excédent brut d’exploitation et de 5 % du résultat net à fin septembre, objectifs 2025 relevés :

- livraison de projets : 5,2 à 5,6 Mds€ de revenus et 8% de marge d’exploitation ;

- TPS : 1,8 à 2,2 Mds€ en et marge opérationnelle de 14 à 14,5% ;

- Objectifs 2028 : chiffre d’affaires de + 8,6 Mds€ et bénéfice opérationnel de + 800 M€ ;

- Dividende 2024 en forte hausse à 0,85€ dans le cadre d’engagement d’une distribution de 25 à 35% du flux de trésorerie.