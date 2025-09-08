 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 711,00
+0,40%
Indices
Chiffres-clés

A suivre aujourd'hui... Safran
information fournie par AOF 08/09/2025 à 07:57

(AOF) - Vendredi, Safran a affiché une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40 après des informations rapportées par le Financial Times, citant trois sources proches du dossier. L'équipementier aéronautique réfléchirait à céder une partie de ses activités dans l’aménagement intérieur d’avions (Safran Cabin). Cependant, l'activité de fabrication de sièges de cabines (Safran Seats), qui fait partie de cette division, ne serait pas concernée par cette potentielle vente. Selon le quotidien financier britannique, l'opération pourrait être valorisée à 1,5 milliard d'euros.

Les actifs mis en vente, qui comprennent notamment des coffres à bagages, des cuisines de bord (galleys) et d'autres équipements intérieurs, devraient attirer l'attention de fonds d'investissement et d'équipementiers, selon le Financial Times.

Le quotidien britannique ajoute que la société voudrait " se défaire de produits à faible marge en se concentrant sur des secteurs plus rentables comme les moteurs à réaction ".

Safran s'était emparé des activités d'aménagement intérieur d'avions en 2018 en rachetant les activités du fabricant de sièges Zodiac Aerospace. Les activités de l'équipementier ont été alors regroupées et rebaptisées pour créer Safran Aerosystems, Safran Cabin et Safran Seats. Alors que Zodiac fêtait son 120ème anniversaire en 2016, un projet de rapprochement avec Safran était annoncé.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Safran

=/ Points-clés /=

- Troisième équipementier aéronautique mondial : numéro 1 mondial des moteurs d’avions civils, des turbines et commandes de vols d’hélicoptères, des transmissions de puissance, des nacelles de moteurs d’avions, numéro 2 des moteurs spatiaux et numéro 4 des moteurs militaires… ;

- Activité de 27,3 Mds€, organisée en 3 divisions : la propulsion aéronautique et spatiale (50% dans les moteurs et turbines d’hélicoptères), l’équipement&défense (38%) et équipements intérieurs pour avions sous la marque Aircrafts interiors (12%) ;

- Modèle d'affaires en 4 piliers : recentrage sur l’aviation civile avec le rachat de Zodiac Aerospace, renforcement de la propulsion et l’équipement, avec pour objectif 2035 le rang de numéro 1 mondial des équipementiers aéronautiques, partenariat historique avec GE, jusqu’en 2040 sur le moteur civil CFM56, peu à peu remplacé par le moteur Leap et hausse des revenus tirés de l’après-vente ;

- Capital non opéable (11,2% des actions pour l’Etat et 6,8% pour les salariés), Ross McInnes présidant le conseil d’administration de 16 membres, Olivier Andries étant directeur général ;

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires:

- focus sur l’amélioration des capacités de production et de la chaîne d’approvisionnement aux difficultés persistantes,

- gestion active de la dette avec remboursements anticipés d’emprunts,

- montée en puissance des services, mieux margés que la 1ère monte (62% en propulsion, 39 % en équipement&défense et 38% en équipements intérieurs),

- rotation active du portefeuille : acquisition de l’américain CRT qui étendra le réseau mondial de maintenance et réparations ou celle du français Preligens, rebaptisé Safran.AI (intelligence artificielle spécialisée dans les images et signaux acoustiques),

- regroupement des procédés de fabrication additive au Haillan, en vue de leur déploiement industriel,

- innovation portée par une R&D à 5,2% des revenus,   - soutenue financièrement par l'Etat français, avec un portefeuille de + 13 000 brevets (2ème déposant en France), et 2 centres de R&T “Safran Tech” en France,  - répartie entre décarbonation et programmes de développement,

- Stratégie environnementale avec 2 objectifs intermédiaires :

- 2030 : réduction vs 2018, de 50,4%, des émissions de CO2 de la production via un plan de sobriété énergétique de 10 % en moins de consommation électrique en 2024,

- 2035 : recul de 42,5 % des émissions de CO2 des 400 principaux fournisseurs,

- aéronef de rupture « bas-carbone » d’ici 2035, intégration de carburants durables,

- programme CFM RISE de réduction de + 20% des émissions du moteur ;

- Carnet de commandes à + 4 fois les ventes annuelles et visibilité renforcée par les commandes dans la défense et le transport aérien ;

- Bilan très sain : capitaux propres de 12,1 Mds€, situation nette de 1,7 Md€, autofinancement libre doublé à 3,2 Mds€ et trésorerie de 6,5 Mds€.

=/ Défis /= ;

- Après la reprise d’Aircraft Interiors, de retour à la rentabilité, intégration des activités de commandes de vol et d’actionnement de Colllins au début du second semestre ;

- Objectifs 2025 relevés : croissance de + 10% du chiffre d’affaires, résultat opérationnel de 4,8 à 4,9 Mds€ et €, autofinancement libre de 3 à 3,2 Mds€ ;

- Dividende 2024 de 2,9 €, soit un taux de distribution de 40 %, programme de rachat d’actions de 5 Mds€. de 1 Md€ entre 2024 et 2025.

Défense

Valeurs associées

SAFRAN
278,2000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 08/09/2025 à 07:57:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )
    Trains à batterie: commande de 538 millions d'euros pour Alstom en Nouvelle-Zélande
    information fournie par Boursorama avec AFP 08.09.2025 08:34 

    Alstom a décroché une commande de 18 trains à batterie qui remplaceront des trains à diesel en Nouvelle-Zélande pour un montant de 538 millions d'euros, a annoncé lundi le constructeur ferroviaire français. Ces trains rouleront sur l'Ile du Nord, une des deux îles ... Lire la suite

  • SEB SA : La tendance baissière peut reprendre
    SEB SA : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 08.09.2025 08:28 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • SOCIETE GENERALE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    SOCIETE GENERALE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 08.09.2025 08:25 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • CAPGEMINI : Retour possible sur les supports
    CAPGEMINI : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 08.09.2025 08:24 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank