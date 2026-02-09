A suivre aujourd'hui... Rougier

(AOF) - Rougier a annoncé un chiffre d'affaires consolidé estimé de 75,5 millions d'euros en 2025, en retrait de 20,5% par rapport à 2024. Ce repli est lié à la baisse de la demande mondiale et des niveaux de prix bas, ainsi que des facteurs exogènes ayant fortement affecté l'activité de certaines filiales du groupe. Le leader du bois africain explique toutefois que malgré un environnement défavorable, il a réussi à préserver la solidité de ses fondamentaux et son positionnement sur les marchés internationaux.
Rougier rappelle que sa filiale congolaise a obtenu en septembre dernier la certification FSC, marquant ainsi une étape structurante : le groupe est désormais à 100% certifié FSC sur l'ensemble de ses activités forestières et industrielles en Afrique.
Au niveau des perspectives, dans un contexte d'incertitudes économiques et géopolitiques, Rougier redresse progressivement son niveau d'activité vers celui prévalant antérieurement aux impacts exogènes de 2025.
