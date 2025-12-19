A suivre aujourd'hui... Renault

(AOF) - Renault a communiqué en saluant le relèvement de sa note de crédit à BBB- par S&P Global, avec une perspective stable. Auparavant, la note était de BB+. Pour le constructeur automobile, l’amélioration de cette note reflète la transformation profonde du groupe et la résilience de son modèle économique. Le changement reflète le succès du renouvellement de la gamme de produits de Renault Group, de sa stratégie multi-énergies et de son expansion en cours à l’international.

=/ Points clés /=

- Quatrième constructeur automobile mondial créé en 1898 et présent sous les marques Renault (la + vendue au monde), Dacia (Sandero 1ère voiture vendue en Europe), Alpine et Korea motors ; - Positionnement industriel mondial, avec un chiffre d’affaires de 56,2 Mds€ avec des positions fortes en France, (26 % du marché), Italie (11,7 %), Turquie (13,5 %), Espagne (12,7 %), Allemagne (4,7 %), Brésil (5,6 %) et Royaume-Uni (5,3 %) ; - Groupe automobile multi-spécialiste organisé en 5 entités ouvrant leur capital à des partenaires : Alpine, marque mondiale zéro-émission, Ampère, pure player de l’électrique et du digital, Horse pour les véhicules thermiques et hybrides, Mobilize dédiée au marché des nouvelles mobilités et The Future is neutral, consacrée à l’économie circulaire ;

- Capital détenu à 15,01 % (29,05 %de droits de vote) par l’État français, à 15 % par la filiale Nissan, et à 5,74 % par les salariés, Jean-Dominique Senard présidant le conseil de 16 administrateurs, Duncan Minto étant le directeur général par intérim en plus de ses fonctions de directeur administratif et financier

=/ Enjeux /=

- Stratégie « Revolution » d’organisation industrielle depuis 2024 en 4 entités : - Horse : véhicules hybrides et à combustion, au financement dopé par l’accord de joint-venture avec l’indien Geely donnant la place de n°1 mondial des motorisations à faibles émissions et la prise de participation stratégique (10 %) par le saoudien Aramco, - Ampère : véhicules électriques (1 million visés pour 2031) et logiciels, avec attente d’une ouverture du capital par placement privé et réduction des coûts de 40 % en 2027, - Alpine : accélération de la stratégie de croissance via les prises de participation à hauteur de 24 % par RedBird Capital, Otro Capital et Maximum Effort Invest et innovation dans la combustion via hydrogène, - Mobilize (mobilité, énergie, financement, assurances et maintenance), au lancement visant 20 % des ventes en 2030 ;

- diminution des coûts redistribuée aux particuliers (58,5 % des ventes), renforçant les parts de marché et dynamisme des canaux de ventes - agressivité à l’international avec l’International game plan, la France, l’Italie, l’Espagne, la Turquie et l’Allemagne étant les 5 premiers marchés du groupe, - gestion disciplinée des stocks, en repli constant,

- innovation focalisée sur la connectivité, les services et le véhicule électrique, fondée sur une R&D à 4,4 %, dotée d’un portefeuille de + 14 000 brevets ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone totale en 2050 (2040 en Europe) : - objectif d’une gamme de véhicules particuliers tous électriques en Europe en 2030, - économie circulaire de la mobilité portée par l’usine de Flins ; - Montée en puissance des véhicules les + rentables -électriques, hybrides ou pour particuliers ; - Bilan renforcé : position nette positive de l’automobile doublée à 7,1 Mds€ autofinancement libre de 2,9 Mds€ et une réserve de liquidités de 17,6 Mds€,

=/ Défis /=

- En Europe, repli des ventes de véhicules électriques « purs » en raison du recul des aides étatiques et des incertitudes sur la stratégie de la Commission européenne ; - 7 lancements de véhicules en 2025 : Renault 4 E-Tech électrique, Dacia Bigster et Alpine A390 en Europe et SUV de segment C à l’international) et 2 restylages (Renault Austral et Espace) ; - Commercialisation volontariste à l’international, avec notamment Grand Koleos et Kardian ;

; - Après la diminution de la participation directe dans Nissan, ramenée à 35,71 %, avec impact négatif de 2,2 Mds€ sur le bénéfice net au 1er trimestre, attente d’un dégagement total ;

- Mi-juillet 2025, le groupe lance un avertissement sur résultats. Les objectifs annuels de marge opérationnelle et de free cash-flow sont abaissés.

- Objectifs 2030 : marge opérationnelle de + 10 % et autofinancement libre de + 3 Mds€ ;

- Dividende 2024 en hausse à 2,2 €.