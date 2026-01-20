A suivre aujourd'hui... Renault

(AOF) - Renault Group annonce avoir vendu 2 336 807 véhicules dans le monde en 2025, soit une progression de 3,2% dans un marché en hausse de 1,6%, ses trois marques complémentaires enregistrant toutes une croissance supérieure à celle du marché.

Ainsi la marque Renault a vu ses ventes croitre de 3,2%, à 1 628 030 véhicules, tandis que celles de Dacia ont augmenté de 3,1%, à 697 408 véhicules, et que celles d'Alpine ont plus que doublé (+139,2%) pour atteindre 10 970 immatriculations.

Le constructeur automobile ajoute que ses ventes de véhicules particuliers ont augmenté de 10%, une solide performance qui "repose sur l'approche duale de la marque en matière d'électrification" en Europe.

"Les résultats commerciaux du groupe reflètent l'alignement entre notre plan produit axé sur la valeur, notre politique commerciale rigoureuse et notre stratégie cohérente", commente Fabrice Cambolive, chief growth officer de Renault Group.

Ce dernier souligne aussi que la performance à l'international est venue compléter la croissance en Europe, grâce à une forte croissance sur ses marchés clés que sont l'Amérique latine (+11,3%), la Corée du Sud (+55,9%) et le Maroc (+44,8%).

Par ailleurs, d'après L'Usine Nouvelle, Renault se préparerait à produire des drones militaires sur ses sites du Mans et de Cléon, projet qui "pourrait ouvrir la voie à un marché d'environ un milliard d'euros sur 10 ans avec la DGA", à en croire le média.

AOF - EN SAVOIR PLUS

RENAULT GROUP

=/ Points clés /=

- Quatrième constructeur automobile mondial créé en 1898 et présent sous les marques Renault (la + vendue au monde), Dacia (Sandero 1ère voiture vendue en Europe), Alpine et Korea motors ; - Positionnement industriel mondial, avec un chiffre d’affaires de 56,2 Mds€ avec des positions fortes en France, (26 % du marché), Italie (11,7 %), Turquie (13,5 %), Espagne (12,7 %), Allemagne (4,7 %), Brésil (5,6 %) et Royaume-Uni (5,3 %) ; - Groupe automobile multi-spécialiste organisé en 5 entités ouvrant leur capital à des partenaires : Alpine, marque mondiale zéro-émission, Ampère, pure player de l’électrique et du digital, Horse pour les véhicules thermiques et hybrides, Mobilize dédiée au marché des nouvelles mobilités et The Future is neutral, consacrée à l’économie circulaire ;

- Capital détenu à 15,01 % (29,05 %de droits de vote) par l’État français, à 15 % par la filiale Nissan, et à 5,74 % par les salariés, Jean-Dominique Senard présidant le conseil de 16 administrateurs, Duncan Minto étant le directeur général par intérim en plus de ses fonctions de directeur administratif et financier

=/ Enjeux /=

- Stratégie « Revolution » d’organisation industrielle depuis 2024 en 4 entités : - Horse : véhicules hybrides et à combustion, au financement dopé par l’accord de joint-venture avec l’indien Geely donnant la place de n°1 mondial des motorisations à faibles émissions et la prise de participation stratégique (10 %) par le saoudien Aramco, - Ampère : véhicules électriques (1 million visés pour 2031) et logiciels, avec attente d’une ouverture du capital par placement privé et réduction des coûts de 40 % en 2027, - Alpine : accélération de la stratégie de croissance via les prises de participation à hauteur de 24 % par RedBird Capital, Otro Capital et Maximum Effort Invest et innovation dans la combustion via hydrogène, - Mobilize (mobilité, énergie, financement, assurances et maintenance), au lancement visant 20 % des ventes en 2030 ;

- diminution des coûts redistribuée aux particuliers (58,5 % des ventes), renforçant les parts de marché et dynamisme des canaux de ventes - agressivité à l’international avec l’International game plan, la France, l’Italie, l’Espagne, la Turquie et l’Allemagne étant les 5 premiers marchés du groupe, - gestion disciplinée des stocks, en repli constant,

- innovation focalisée sur la connectivité, les services et le véhicule électrique, fondée sur une R&D à 4,4 %, dotée d’un portefeuille de + 14 000 brevets ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone totale en 2050 (2040 en Europe) : - objectif d’une gamme de véhicules particuliers tous électriques en Europe en 2030, - économie circulaire de la mobilité portée par l’usine de Flins ; - Montée en puissance des véhicules les + rentables -électriques, hybrides ou pour particuliers ; - Bilan renforcé : position nette positive de l’automobile doublée à 7,1 Mds€ autofinancement libre de 2,9 Mds€ et une réserve de liquidités de 17,6 Mds€,

=/ Défis /=

- En Europe, repli des ventes de véhicules électriques « purs » en raison du recul des aides étatiques et des incertitudes sur la stratégie de la Commission européenne ; - 7 lancements de véhicules en 2025 : Renault 4 E-Tech électrique, Dacia Bigster et Alpine A390 en Europe et SUV de segment C à l’international) et 2 restylages (Renault Austral et Espace) ; - Commercialisation volontariste à l’international, avec notamment Grand Koleos et Kardian ;

; - Après la diminution de la participation directe dans Nissan, ramenée à 35,71 %, avec impact négatif de 2,2 Mds€ sur le bénéfice net au 1er trimestre, attente d’un dégagement total ;

- Mi-juillet 2025, le groupe lance un avertissement sur résultats. Les objectifs annuels de marge opérationnelle et de free cash-flow sont abaissés.

- Objectifs 2030 : marge opérationnelle de + 10 % et autofinancement libre de + 3 Mds€ ;

- Dividende 2024 en hausse à 2,2 €.