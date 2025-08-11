 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
A suivre aujourd'hui... Poxel
information fournie par AOF 11/08/2025 à 07:55

(AOF) - Poxel SA, société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, annonce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le 29 juillet dernier, Poxel avait annoncé par voie de communiqué de presse procéder à une déclaration de cessation des paiements auprès du Tribunal des Activités Economiques de Lyon, et solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Au terme d'une audience qui s'est tenue le 5 août dernier, le Tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

L'exploitation de la société se poursuit pendant la période d'observation de six mois, conformément aux dispositions légales. Poxel examinera durant cette période toutes les options lui permettant la poursuite de ses activités, notamment un plan de continuation.

La société informera l'ensemble des parties prenantes dès que nécessaire en fonction de l'évolution de sa situation et de l'avancement de la procédure.

Elle a demandé à Euronext de procéder à la reprise de cotation de l'action Poxel à partir du 11 août prochain, à l'ouverture des marchés.

