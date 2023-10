A suivre aujourd'hui... Pierre & Vacances

(AOF) - Le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs annonce une croissance à deux chiffres de ses activités touristiques sur l’ensemble de l’exercice 2022/2023 (+12,8% par rapport à l’exercice précédent à 1,74 milliard d'euros et +27,6% par rapport à l’exercice 2019). Le groupe précise qu’au quatrième trimestre, l’activité est en hausse de 6,1% à 608,10 millions d'euros, alors même que l’été 2022, particulièrement dynamique post- Covid (+15,4% par rapport à l’été 2021) « constitue un effet de base élevé ».

Un chiffre d'affaires du groupe record de 1,915 milliard d'euros (+8,2%) permet de confirmer les prévisions financières pour l'exercice 2022/2023. Le groupe cible un Ebitda ajusté à plus de 130 millions d'euros et une génération de flux de trésorerie opérationnels à plus de 50 millions d'euros.

" Avec une croissance à deux chiffres de ses activités touristiques pour le second exercice consécutif, le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs démontre la pertinence de sa stratégie RéInvention " déclare Franck Gervais, Directeur Général. " Les investissements soutenus et continus sur la rénovation et la montée en gamme de notre produit, accompagnés de la bascule vers une offre expérientielle, nous permettent d'atteindre un niveau de satisfaction clients record et de répondre aux nouvelles aspirations de nos clients pour un tourisme local et responsable ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "hôtellerie et loisirs"

Un tourisme mondial toujours en progression

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 700 millions de touristes ont voyagé à l'international, soit plus du double (+133%) du chiffre enregistré à la même période en 2021. Ce chiffre atteint 63 % des niveaux de 2019, ce qui devrait permettre au secteur d'atteindre 65 % de ses niveaux pré-pandémiques en 2022. Ce résultat est dû à un fort niveau de demande et à la levée progressive des restrictions dans un grand nombre de pays. L'Europe soutient significativement ce rebond avec l'arrivée de 477 millions de personnes entre janvier et septembre 2022 (68% du total mondial), atteignant 81% du niveau pré-covid. Le tourisme y est tiré par une forte demande intra-régionale et des voyages en provenance des États-Unis. Certaines destinations ont enregistré des augmentations notables de leurs recettes, notamment la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la Lettonie, le Portugal, le Pakistan, le Mexique, le Maroc et la France.