A suivre aujourd'hui... Oeneo
information fournie par AOF 20/01/2026 à 07:31

(AOF) - Au troisième trimestre de son exercice 2025-2026, l'activité du groupe Oeneo s'inscrit toujours dans un marché des vins et spiritueux en contraction, impacté par un faible volume de vendanges pour la troisième année consécutive et par le ralentissement de la consommation mondiale. Ainsi, dans la continuité du premier semestre, le chiffre d'affaires enregistre un recul de 10,3% à taux de change constant, à 61,4 millions d'euros.

La Division Bouchage démontre une meilleure résilience, avec une baisse limitée à 4,9% à taux de change constant, tandis que la Division Elevage, plus exposée aux reports d'investissements induits par la conjoncture, recule de 23,3% à taux de change constant.

Sur les 9 premiers mois de cet exercice, le chiffre d'affaires s'établit à 201,7 MEUR, en retrait de 8,7% à taux de change constant.

Le groupe anticipe une activité similaire au quatrième trimestre et poursuit ses actions de maîtrise de ses charges afin de préserver sa bonne rentabilité opérationnelle.

Valeurs associées

OENEO
9,240 EUR Euronext Paris +0,43%
