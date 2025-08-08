 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
41 844,49
+1,91%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

A suivre aujourd'hui... Netgem
information fournie par AOF 08/08/2025 à 07:41

(AOF) - Netgem a publié des résultats semestriels en repli. Sur la période, le chiffre d’affaires a reculé de 8 %, à 15,4 millions d’euros. Parallèlement, la marge brute s’est affaissée de 6 %, à 10,966 millions d’euros, tandis que l’Ebitda a diminué de 37 %, à 2,523 millions d’euros. Le résultat opérationnel courant a chuté de 52 %, à 0,351 million d’euros et le bénéfice a diminué de plus de moitié en s’installant à 415 millions d’euros. La société pionnière des box télé a indiqué que les avancées sur les nouveaux relais de croissance ne se reflétaient pas encore dans l’activité du semestre.

Netgem s'est toutefois montrée prudente quant à l'évolution de son activité et anticipe une confirmation des tendances du premier semestre sur l'ensemble de l'année 2025. Sur l'ensemble de l'exercice, le groupe espère dégager un résultat opérationnel et un flux de trésorerie disponible en forte progression par rapport à 2024.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

NETGEM
0,9600 EUR Euronext Paris -0,62%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 08/08/2025 à 07:41:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Stephen Miran lors d'une audition à Washington
    Trump choisit Stephen Miran pour occuper le siège vacant à la Fed
    information fournie par Reuters 08.08.2025 07:49 

    par Jasper Ward Donald Trump a annoncé jeudi qu'il nommerait le président du Comité des conseillers économiques de la Maison blanche, Stephen Miran, pour occuper un siège vacant à la Fed pendant les derniers mois du mandat correspondant. Le président américain ... Lire la suite

  • Le marché de Nabatieh détruit pendant la dernière guerre entre Israël et le Hezbollah
    Liban, un plan américain prévoit de désarmer le Hezbollah d'ici fin 2025 et le retrait d'Israël
    information fournie par Reuters 08.08.2025 07:46 

    par Laila Bassam Les États-Unis ont présenté au Liban une proposition visant au désarmement du Hezbollah d'ici la fin de l'année, à la fin des opérations militaires israéliennes dans le pays et au retrait de Tsahal de cinq positions dans le sud, selon une copie ... Lire la suite

  • ENGIE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    ENGIE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 08.08.2025 07:24 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • VUSIONGROUP : La tendance est haussière
    VUSIONGROUP : La tendance est haussière
    information fournie par Day By Day 08.08.2025 05:33 

    CONTEXTE MOYEN TERME La tendance de fond est clairement orientée à la hausse. Les cours progressent toujours. Les objectifs suivants sont à 278,60 € et 302,90 €. La tendance serait invalidée sous le support à 155,80 €. PREVISION COURT TERME La tendance est haussière. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank